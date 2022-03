Gorela streha, drvarnica in zapuščen avto, gasilci ves dan gasijo tudi travniške požare

13.3.2022 | 18:30

Takšnih prizorov kot je tale današnji v naselju Drožanje (foto: PGD Sevnica), je te dni nešteto ... Jutri po vsej državi začne veljati velika požarna ogroženost.

Foto: PGD Trebnje

Danes ob 15.55 je v naselju Vejar, občina Trebnje, gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev so domači razkrili del ostrešja in začetni požar pogasili. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Ogenj z drvarnice na hišo

Ob 10.11 je v naselju Praproče pri Temenici, občina Ivančna Gorica, zagorela drvarnica neposredno ob stanovanjski hiši. Ogenj se je deloma razširil tudi na ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Stična, Šentvid pri Stični, Temenica in Radohova vas so požar pogasili, iz objekta iznesli ožgan material in okolico preventivno pregledali. Gasilci PGD Temenica so na kraju vršili še gasilsko stražo.

Prometna nesreča, v kateri je umrl 58-letni voznik

Poročali smo že o včerajšnji smrtni nesreči v kočevski občini. Na PU Ljubljana pojasnjujejo, da je v nesreči glavni cesti med Mrtvicami in Ložinami umrl 58-letni voznik iz okolice Ribnice. Po do sedaj zbranih obvestilih je vozil osebni avtomobil po glavni cesti iz smeri Gornjih Ložin proti Kočevju. V bližini Mrtvic je v blagem desnem preglednem ovinku zapeljal na levo smerno vozišče in nato preko travnika in gozdnega rastja s sprednjo stranjo svojega vozila silovito trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Uničili granato iz prve svetovne vojne

Ob 11.06 so v Brezju pri Raki, občina Krško, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so odstranili in na kraju uničili topovsko granato kalibra 87 mm, ostanek prve svetovne vojne.

Gorel zapuščen avto

Ob 15.44 je pri naselju Sovinek, občina Semič, ponovno gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Semič so požar na vozilu pogasili.

Požari v naravi

Ob 11.24 sta v naselju Malo Lipje, občina Žužemberk, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Žužemberk so požar na površini okoli 2 hektarja pogasili.

Ob 12.33 sta v naselju Brezovica pri Metliki, občina Metlika, goreli suha trava in podrast v gozdu. Gasilci PGD Suhor so pogasili požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov.

Ob 12.47 je pri naselju Gorenja Podgora, občina Črnomelj, gorelo v gozdu. Požar na površini 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Stari trg ob Kolpi in Prelesje.

Ob 12.52 je pri naselju Jugorje pri Metliki, občina Metlika, pri požiganju suhe trave ogenj ušel nadzoru in se razširil v bližnji gozd. Požar na površini 2.5 hektarja so pričeli gasiti krajani, dokončno pa pogasili gasilci PGD Metlika, Suhor in Lokvica.

Ob 15.37 je na Poganškem vrhu v Novem mestu gorelo grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 11.54 je v naselju Drožanje, občina Sevnica, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Sevnica so požar na površini približno enega hektarja omejili in pogasili.

... tudi na kočevsko-ribniškem ...

Ob 12.51 so v Gornjih Lepovčah, občina Ribnica, pod balkonom stanovanjske hiše goreli gradbeni odpadki. Gasilci PGD Ribnica so požar pogasili ter prekopali in s termo kamero pregledali okolico požara.

Ob 15.03 so na Črnomeljski cesti v Kočevju, gasilci PGD Kočevje pogasili okoli 800 kvadratnih metrov goreče trave in podrasti.

M. K.