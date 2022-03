Na Andrijaničevi s ceste na bok

14.3.2022 | 07:00

Sinoči ob 20.50 je na Andrijaničevi cesti v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na boku. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika in ga predali reševalcem, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter vozilo postavili na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požari v naravi

Ob 22.26 sta pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 23.06 pa je pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Trebnje, Račje Selo, Trebanjski vrh, Ponikve in Lukovek so pogasili goreča drevesa in podrast na površini okoli dva hektarja.

Ob 22.13 sta ob jezeru v Kočevju na površini okoli 100 kvadratnih metrov goreli suha trava in podrast ter manjši kup komposta. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 19.53 so ob ulici Kostevc v Dolenji vasi, občina Ribnica, gasilci PGD Dolenja vas in Rakitnica pogasili požar trave in podrasti na površini okoli 80 kvadratnih metrov.

Razglašena velika požarna ogroženost

Z današnjim dnem, kot smo že poročali, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države, razen za območja s snežno odejo.

Poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, je prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat in Policija bosta poostreno nadzirala spoštovanje prepovedi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAVCE, TP JUGORJE PRI GABRJU, TP GABRJE, TP JEŠTOVCI, TP PANGRČ GRM, TP GABRSKA GORA, TP JELENOV SKOK, TP GOSPODIČNA, TP KRVAVI KAMEN, TP RTV GORJANCI.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP OBRH PRI DRAGATUŠU, na izvodu BREZNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00h prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT, izvod 2. DREJČETOVA POT-RAVBAR;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SOTESKA, izvod 6. GABRJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.