Krka po porazu proti Calcitu Volleyju zadnja

14.3.2022 | 07:20

Foto: MOK Krka

Novo mesto - S tekmo med Krko in Calcitom Volleyjem se je končal redni del odbojkarskega državnega prvenstva. Zadnja tekma je odločala, kdo bo zasedel zadnje, osmo mesto, s porazom 0:3 je nanj padla Krka, ki je v 21 krogih ob enakem številu točk izgubila en niz več kot Hiša na kolesih Triglav.

* Dvorana Marof, gledalcev 100, sodnika: Klinar, Kern.

* Krka: Hafner 5, Ožbalt, Erpič, Čopi 8, Travnik, Kožar, Pulko 10, Lavrič 3, Peterlin 8, Hvala, Renko, Koncilja 5.

* Calcit Volley: Kos 9, Hribar, Bregar 12, Purić 4, Kosmina, Gasparini 11, Klobučar 8, Siirilä, Brulec, Beravs 4, Plot, Mujanović 1, Pavlović 20.

Odbojkarji Krke niso izkoristili dejstva, da Kamničani niso igrali v polni postavi. Računali so sicer, da bodo osvojili kakšen niz, ki bi jim zagotovil deveto mesto na prvenstveni razpredelnici, a niso pokazali dobre predstave, tako da bodo redni del končali na zadnjem mestu. To jim bo v osmini finala za tekmeca prineslo dvoboj s prvakom 1. B lige ravenskim Fužinarjem, medtem ko se bo Hiša na kolesih Triglav meril z Brezovico.

Izjavi:

Svit Hafner, Krka: "S tekmo sem kar zadovoljen. Žal nas je zopet v končnicah malo zmanjkalo, kar se nam dogaja že skozi celotno sezono. Dva niza smo bili v prednosti, a smo v ključnih momentih storili eno, dve napaki, kar je Calcit znal takoj kaznovati in končnice obrniti v svoj prid. V sredo nas čaka že tekma osmine finala, boj za obstanek v 1.A ligi. Menim, da je kvaliteta na naši strani. Nekatere elemente bomo morali še popraviti in storiti vse za zmago."

Miha Bregar, Calcit Volley: "S tekmo in osvojeno zmago sem zadovoljen. Držali smo se navodil trenerja in tekmo z maksimalno resnostjo. Pokazali smo, da smo kvalitetnejši nasprotnik, zasluženo slavili in se zadovoljni vračamo v Kamnik."

S to tekmo se je torej sklenil redni del državnega prvenstva. Pravega premora za novomeške odbojkarje ne bo, saj jih že v četrtek čaka tekma osmine finala državnega prvenstva. Čaka jih gostovanje na Koroškem, kjer bo, kot omenjeno, nasproti stal Fužinar SijMetal Ravne, ki je osvojil 1.B ligo. Povratna tekma bo prihodnjo soboto v ŠD Marof. Gre za najpomembnejši preizkus novomeške ekipe, saj zmaga v osmini finala prinaša obstanek v prvoligaški druščini, poraženec pa bo prihodnjo sezono tekmoval v 1. B ligi.

* izidi, 21. krog:

- danes:

Krka - Calcit Volley 0:3 (-23, -21, -21)

- sobota, 12. 3.:

Hiša na kolesih Triglav - Črnuče 3:1 (22, 23, -22, 18)

Panvita Pomgrad - Salonit Anhovo 3:0 (23, 22, 24)

ACH Volley - Merkur Maribor 3:0 (21, 17, 18)

- lestvica:

ACH Volley 21 21 0 63:5 63

Merkur Maribor 21 16 5 52:24 49

Calcit Volley 20 15 5 51:28 44

Salonit Anhovo 21 10 11 37:42 28

Panvita Pomgrad 21 9 12 35:42 27

Črnuče 21 6 15 25:49 18

Hiša na kolesih 21 3 18 21:57 10

Krka 21 3 18 21:58 10

STA; M. K.

Galerija