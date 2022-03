Župan sprejel pridelovalca Županovega vina Janeza Colnarja

14.3.2022 | 08:30

Godovni kruh županu ob Gregorjevem

Novo mesto - Župan Gregor Macedoni je v petek uradno razglasil in podelil priznanje zmagovalcu izbora za Županovo vino 2022. Zmagovalni cviček je letos pridelal Janez Colnar iz Društva vinogradnikov Trška gora, ki je titulo nosil že leta 2016, ko je izbor Županovega vina potekal prvič.

Izbor za Županovo vino 2022 je namenjen povečevanju prepoznavnosti vinarjev novomeške občine ter promociji kvalitetnega najpomembnejšega dolenjskega vina, Novo mesto pa postavlja na zemljevid kot prestolnico vinorodne dežele Dolenjska, sporočajo z rotovža in dodajajo: ''Dolenjske vinske gorice s Trško goro na čelu pridobivajo na prepoznavnosti in beležijo vse večji turistični obisk. Vrhunske vinske degustacije v Vinski kleti Colnar, domače gostoljubje Odprtih zidanic, množično obiskan pohod po Slakovi poti, obujanje trškogorske tradicije, ki jo izvaja TKD Trškogorsko srce, prenočevanje v zidanicah in seveda idilična pokrajina med vinogradi, na Dolenjsko pritegnejo obiskovalce od blizu in daleč. Dobrote izpod veščih rok članic TKD Trškogorsko srceje okusil tudi župan Gregor Macedoni, ki ga je Jožica Verček ob Gregorjevem razvesila z godovnim prazničnim kruhom.''

