Tajne poti denarja za hišni zavod NSi

14.3.2022 | 09:30

Rekordni prihodki in novi poslovni prostori Zavoda Iskreni v predmestju Ljubljane (foto: necenzurirano.si)

Janez Cigler Kralj je bil v Zavodu Iskreni dolga leta eden od ustanoviteljev. Iz lastništva zavoda se je umaknil 10. marca 2020, le tri dni pred prevzemom ministrske funkcije. A je še naprej v njem deloval kot prostovoljec. (foto: Twitter)

Igor Vovk, direktor Zavoda Iskreni, ima odprta vrata do ministrov Janševe vlade. (foto: STA)

Za hišo na Brezovici pri Ljubljani so odšteli 340.000 evrov. (foto: Prostorski portal)

Zavod Iskreni si je denar za nakup nepremičnine izposodil pri podjetju AbPhage. (foto: Zemljiška knjiga)

Poleg SDS lastno medijsko infrastrukturo razvijajo tudi v stranki NSi. Zavod Iskreni je lani predstavil novi konservativni tednik Domovina.je, pri čemer so prvo številko brezplačno razdelili v kar 585 tisoč izvodih. (foto: necenzurirano.si)

Kdo se skriva v ozadju 400.000 evrov vrednega posojila Zavodu Iskreni, ki je ideološko, politično in kadrovsko tesno povezan z vladno Novo Slovenijo (NSi)?

Domače politične stranke čaka letos trojček volitev: ob parlamentarnih, ki bodo aprila, še lokalne in predsedniške. Pri iskanju denarja za pokrivanje stroškov kampanj jih omejuje zakon, ki prepoveduje, da bi nakazila prejemala od podjetij. Prav tako se politične stranke ne smejo financirati iz tujine. Toda nekatere so očitno že poiskale obvode, s katerimi bi te prepovedi zaobšle.

Danes tako razkrivamo, da je Zavod Iskreni, ki je ideološko, politično in kadrovsko tesno povezan z vladno Novo Slovenijo (NSi), sredi lanskega leta najel dobrih 400.000 evrov vredno posojilo pri ljubljanskemu podjetju AbPhage. To je v lasti oseb iz kroga podjetnika Aleša Štrancarja, dolgoletnega direktorja ajdovskega podjetja Bia Separations in simpatizerja NSi, ki redno nastopa na strankarskih dogodkih in v njenih medijih. Šlo je za posojilo, ki je zelo ugodno za prejemnika. Kot razkrivajo dokumenti, mora Zavod Iskreni denar v mesečnih obrokih po 1125 evrov vrniti do leta 2051, pri čemer mu zanj ne bo treba plačevati obresti.

Podjetje AbPhage tako z denarjem, ki ga je posodilo Zavodu Iskreni v treh desetletjih ne bo zaslužilo nič. Še več: nekateri indici kažejo, da bi lahko denar, ki ga je prejel Zavod Iskreni, izviral iz tujine. To pa pomeni, da bi moralo nakazilo zanimati tudi računsko sodišče, ki je zadolženo za preverjanje financiranja političnih strank, in Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).

Zavod Iskreni je enako NSi

Že vrsto let je Zavod Iskreni nekakšen hišni zavod in civilnodružbeni podaljšek NSi. Pomaga širiti njen politični program, hkrati pa zaposluje člane in simpatizerje stranke. Ima aktivno vlogo pri političnih temah, ki jih slovenska desnica označuje za ideološke. Na referendumu leta 2012 je bil Zavod Iskreni med najglasnejšimi nasprotniki družinskega zakonika. Enako tri let pozneje, ko so volivci zavrnili pravno izenačitev istospolnih partnerstev z raznospolnimi. Takrat so opozarjali, da bi izenačitev spodbudila trgovino z otroki.

Na čelu zavoda Iskreni je Igor Vovk, javni podpornik NSi, ki ima vrata odprta do več ministrov te vlade. Ukvarja se z organizacijo družinskih terapij in izobraževanj. V lasti ima tudi spletni portal in tednik Domovina.je, ki sta naklonjena aktualni oblasti.

Toda zavod je tesno povezan tudi z nekaterimi ključnimi možmi NSi. Do zamenjave oblasti marca 2020 je bil njegov solastnik minister za delo Janez Cigler Kralj. Slabo leto dni pozneje je njegovo ministrstvo zavodu dodelilo več kot 130.000 evrov denarja za ranljive skupine, zaradi česar je opozicija proti Cigler-Kralju vložila interpelacijo.

V odličnih odnosih z Vovkom je tudi generalni sekretar NSi Robert Ilc. Eden dejavnejših strankinih ljudi v zavodu pa je Uroš Podobnik, član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) iz kvote NSi. Mesec dni po njegovem prihodu na ta položaj je HSE zavodu doniral 5.000 evrov. Spletni portal Domovina.je je prejel tudi sredstva za promocijo Slovenske vojske, ki sodi pod ministrstvo za obrambo Mateja Tonina, sicer predsednika NSi.

Od kod je prišlo 400.000 evrov?

Tudi zato ne preseneča, da so prihodki zavoda po vstopu NSi v Janševo vlado eksplodirali. Lani naj bi zavod Iskreni zbral rekordnih 750.000 evrov sredstev, kar je 2,5-krat več kot leta 2020. Igor Vovk to pripisuje ogromnemu številu "ljudi in podjetij, ki so se po lanskih medijskih in političnih napadih obrnili na nas z donacijami in naročninami na naše izdaje". Da gre zavodu zelo dobro, je vidno tudi navzven. Skupaj s strankarskim medijem Domovina imata od lani sedež v obnovljeni hiši na Brezovici pri Ljubljani. Po naših informacijah je za nepremičnino, ki ima 300 kvadratnih metrov uporabne površine, plačal 340.000 evrov.

Tu pridemo do skrivnostnega posojila. Kot razkrivajo dokumenti, ga je najel pri podjetju AbPhage in to le dan pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine, s katero ga je tudi zavaroval. Da so nakup financirali z lastnimi sredstvi in zasebnim posojilom, nam je potrdil tudi Vovk. Toda pri tem:

- ni jasno, kako so v Zavodu Iskreni prišli v stik s podjetjem AbPhage, ni jasno, saj to nima nobenih kontaktnih podatkov.

- je podjetje Zavodu Iskreni odobrilo posojilo, čeprav sploh ni imelo registrirane dejavnosti kreditiranja.

- ni znano, kje je podjetje AbPhage dobilo denar. Konec leta 2020, torej manj kot šest mesecev pred podpisom pogodbe, je imelo za 113.000 evrov premoženja, od tega vsega4.000 evrov na računu. Po zadnjih podatkih je celo insolventno, saj ima več dolgov kot premoženja.

Od kod je torej prišlo dobrih 400.000 evrov, ki jih je prejel hišni zavod NSi? Po podatkih, ki smo jih pridobili v zadnjih dneh, bi lahko denar izviral iz nedavne prodaje ajdovske družbe Bia Separations, ki se ukvarja z razvojem materialov za čiščenje biofarmacevtskih zdravil in jo je leta 2020 kupil nemški sklad Sartorius.

Je v ozadju posojila Aleš Štrancar, direktor družbe Bia Separations? (foto: STA)

Prav Aleš Štrancar je imel ključno vlogo pri zamenjavi lastništva družbe Bia Separations, ki jo vodi že vrsto let. To operacijo je skupaj z ostalimi menedžerji in poslovnimi partnerji izpeljal v dveh korakih. Najprej so večinski lastniški delež v družbi Bia Separations prodali avstrijskemu podjetju Unicorn-Biotech Holding, ki je bilo uradno v lasti odvetniške pisarne z Dunaja. Nato so družbo Bio Separations kupili Nemci.

To pomeni, da je glavnina od 360 milijonov evrov kupnine v tem poslu končala v Avstriji. Del tega denarja se je očitno že vrnil v Slovenijo. Uradna lastnika podjetja AbPhage, ki je posodilo denar Zavodu Iskreni, sta Marjeta Štrancar in Vida Štrancar. Na pojasnila obeh še čakamo.

Če je denar za zavod, ki je tako tesno prepleten z NSi, prišel iz Avstrije, bi lahko šlo za nov primer, tokrat posrednega financiranja politične stranke iz tujine. Kot je znano, je Slovenska demokratska stranka (SDS) decembra 2017, pol leta pred zadnjimi volitvami v državni zbor, s takrat neznano državljanko BiH Dijano Đuđić podpisala pogodbo o najemu 450.000 evrov posojilo. Po medijskemu razkritju afere in povezav Dijane Đuđić z Rokom Snežičem, davčnim svetovalcem in prijateljem Janeza Janše, so v SDS pogodbo razdrli.

Igor Vovk je zanikal, da bi Zavodu Iskreni pri nakupu nepremičnine kakorkoli pomagala stranka NSi, njeni člani oziroma simpatizerji. "Dopuščamo pa možnost, da je kdo od članov oziroma simpatizerjev NSi oziroma drugih strank in kje zastavil dobro besedo za nas," je pojasnil.

Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković; necenzurirano.si