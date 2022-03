Zbirne vloge 2022: Za večino kmetij je obisk upravne enote nujen!

Vnos zbirnih vlog se je začel 24. februarja in bo trajal do 6. maja, pri tem pa na KGZS – Zavod Novo mesto vse vlagatelje opozarjajo, naj prej na pristojni upravni enoti preverijo, ali je potrebna uskladitev GERK-ov. (foto: Arhiv KGZS – Zavod Novo mesto)

Zaradi novih ortofoto posnetkov je z napakami več kot 70 odstotkov kmetij, ki jim vsako leto nudijo pomoč pri oddaji zbirne vloge na izpostavah Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto – Pomembno, da prej preverijo stanje na upravni enoti

Štiriindvajsetega februarja se je začela letošnja kampanja zbirnih vlog za leto 2022, v okviru katere vlagatelji oddajajo zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja. Čeprav letošnja kampanja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ne prinaša bistvenih vsebinskih novosti pri ukrepih, pa je zelo pomembno, kot opozarjajo tako na agenciji kot tudi kmetijski svetovalci, da kmetje pred vnosom zbirne vloge preverijo stanje površin na terenu, ali je skladno s stanjem v registru kmetijskih gospodarstev (RKG).

Zadnji dan za oddajo zbirne vloge, ki jo lahko kmetje vlagajo že od 24. februarja, je 6. maj, dan prej pa za kmete, ki so vključeni v ukrep dobrobit živali – drobnica. Zamudniki bodo sicer lahko tudi letos vloge oddali do 31. maja, vendar pa kmetom svetujejo, da jih oddajo pravočasno, pred rokom za zamudnike, po katerem se za vsak delovni dan zamude izplačila zahtevkov in vlog znižajo.

Agencija za kmetijske trge je lani upravičencem za ukrepe kmetijske in ribiške politike izplačala skoraj 342 milijonov evrov, kar je bilo največ do sedaj. Največ, 226,7 milijona evrov so izplačali za zahtevke zbirnih vlog, 75 milijonov za investicije, 13 milijonov za promocijo, šolske sheme in čebelarstvo, 25 milijonov pa je znašal sveženj pomoči za kmete zaradi epidemije covida-19, kar pa je ob zaprtju 25 razpisov v lanskem letu tudi prispevalo k temu, da so lani izplačali rekordno število podpor.

ZA VEČINO VNAŠAJO POOBLAŠČENCI

Tako kot že nekaj let morajo kmetje tudi za letošnje subvencije oddati zbirne vloge v elektronski obliki, kar lahko storijo sami ali pa pri kmetijskih svetovalcih oziroma pooblaščencih. »Zbirna vloga ne predstavlja le tehničnega dela vnosa. Ob samem vnosu so potrebna številna znanja glede pogojev ukrepov skupne kmetijske politike in so povezana z vsebino zbirnih vlog za posamezno kmetijsko gospodarstvo (KMG) – samo plačilne pravice, vključenost v KOPOP, ekološko kmetovanje, dobrobit živali in podobno,« pravi vodja kmetijske svetovalne službe pri KGZS – Zavod Novo mesto Zdenka Kramar o tem, zakaj se, čeprav lahko elektronski vnos zbirne vloge opravijo sami, za to odloči le zelo malo kmetov oziroma zakaj za veliko večino kmetov zbirne vloge vnašajo kmetijski svetovalci. »Javna služba kmetijskega svetovanja je v letu 2021 na območju KGZS – Zavod Novo mesto nudila pomoč pri oddaji zbirne vloge 8545 KMG, kar predstavlja 99 odstotkov vseh zbirnih vlog, ki so bile oddane za to območje,« pravi Kramarjeva.

Po oceni KGZS bodo kmetijski svetovalci, ki bodo kmetom svetovali o ukrepih kmetijske politike in jim pomagali pri izpolnjevanju zbirnih vlog na 72 vpisnih mestih po državi, letos oddali zbirno vlogo za 55.000 kmetov, od tega pa bodo kmetijski svetovalci na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine na osnovi pooblastil nosilcev KMG v obdobju dobrih devetih tednov vnesli in oddali nekaj več kot 8500 zbirnih vlog. Vsakoletna oddaja zbirnih vlog zato, kot pravi Kramarjeva, predstavlja za kmetijsko svetovalno službo že v običajnih letih precejšen izziv. Letos pa jim dodatno »težavo« predstavljajo novi otrofoto posnetki in dejstvo, da kmetje površno preberejo vabila za vnos zbirne vloge.

»Da lahko vnos poteka nemoteno, morajo imeti kmetje vse potrebne podatke oziroma informacije, ki so potrebne za vnos zbirne vloge,« pravi in dodaja, da to med drugim pomeni, da morajo urediti GERK-e na upravi enoti (UE) vsaj dan pred terminom za vnos zbirne vloge, da mora biti pri ukrepih dobrobit živali opravljena koprološka analiza vsaj osem dni pred terminom za vnos zbirne vloge ter da morajo imeti upravičenci KOPOP, ki uporabljajo mineralna gnojila, pri novih GERK-ih veljavne analize tal in petletne gnojilne načrte.

»Večji del KMG bi še enkrat želela opozoriti, da je velika verjetnost, da sodijo med kmetije z napakami in da je zato njihov KMG zaklenjen za vnos ter da oddaja zbirne vloge brez predhodne uskladitve na UE ne bo možna,« pravi. Zato je nujno, kot opozarja, da kmetje pokličejo pristojno UE in preverijo, ali je potrebna ureditev GERK-ov.

PREKO 70 ODSTOTKOV KMETIJ Z NAPAKAMI

»Vsako leto se en del Slovenije na novo preslika iz zraka in se ti posnetki vnesejo v aplikacijo GERK. Letos oziroma leta 2021 je bilo na novo posneto naše območje, zato je veliko število neskladij oziroma napak med obstoječimi mejami GERK-ov in novimi posnetki,« pojasnjuje Kramarjeva. Po RKG ima zaradi novih ortofoto posnetkov, kot pravi, napako na GERK-ih kar 6435 KMG. To pa pomeni, da brez obiska na UE ni oziroma ne bo moglo oddati zbirne vloge več kot 70 odstotkov KMG, ki jim vsako leto nudijo pomoč pri oddaji zbirne vloge na izpostavah Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. »Podatek o številu KMG z napakami velja za konec januarja, ko so bile o tej situaciji obveščene tudi upravne enote,« pravi in dodaja, da med posameznimi upravnimi enotami obstaja precejšnja razlika glede števila KMG z napakami. Po podatkih RKG je imela konec januarja UE Novo mesto 1623 MKG z napakami, UE Trebnje 1083, UE Krško 815, UE Brežice 750, UE Sevnica 726 in UE Črnomelj 718 KMG z napakami. Do danes so bile sicer kar na nekaj KMG napake že odpravljanje, še vedno pa je precej kmetov, ki usklajenosti svojih GERK-ov z novim stanjem niso preverili, bodisi ker ne vedo, da morajo to storiti, ali pa ker s tem odlašajo.

»Ravno zaradi omenjenih težav, smo organizaciji dela pri letošnji »subvencijski kampanji« namenili še več pozornosti,« pravi Kramarjeva. Ker bodo kmetijski svetovalci tudi letos v obdobju 49 delovnih dni, tj. v obdobju od 24. februarja do 6. maja 2022, ki je opredeljeno za oddajo zbirnih vlog po tako imenovani Uredbi IAKS, nudili pomoč pri oddaji zbirnih vlog med 8500 in 8600 KMG, lahko neurejen status KMG v RKG, kot pravi, predstavlja veliko težavo tudi pri vnosu zbirnih vlog.

»Vlagatelji oziroma upravičenci za oddajo zbirne vloge so tudi letos dobili oziroma bodo dobili na dom osebno pošto s točnim datumom in uro, ki je zanje rezervirana za vnos zbirne vloge. Pri tem obstaja manjša razlika med izpostavami, in sicer vsi vlagatelji, ki oddajajo zbirno vlogo na izpostavi Krško in Novo mesto, so ta vabila že prejeli. Na izpostavah Trebnje, Sevnica, Brežice in Črnomelj - Metlika pa kmetje dobivajo vabila sukcesivno – torej za 14 dni vnaprej,« pravi in dodaja, da je na vabilih posebej navedeno, da vlagatelji na UE preverijo, ali je pod njihovo KMG zavedena napaka zaradi novih ortofoto posnetkov. »Torej še enkrat splošno navodilo vsem vlagateljem: Ko boste prejeli vabilo po pošti za oddajo zbirne vloge in je na vabilu navedeno, da preverite status na UE, prosimo, da na UE to preverite. Brez urejenih GERK-ov oziroma, dokler je zavedena v RKG napaka pod pripadajoč KMG, vnos zbirne vloge ni mogoč,« opozarja in dodaja, da so kolegi iz izpostav Javne službe kmetijskega svetovanja ves čas tudi v stiku z zaposlenimi na pristojnih UE, ter da tudi zanje urejanje GERK-ov za tako veliko številko KMG predstavlja velik napor.

BILI SO OBVEŠČENI

O napakah na GERK-ih in potrebo po urejanju GERK-ov na UE pred oddajo zbirne vloge so bili, kot pravi, vsi vlagatelji obveščeni že v decembru, in sicer z decembrsko številko Zelene dežele. »V mesecu februarju so bile številne objave v medijih, v obdobju od 15. do 18. februarja pa inštruktaže oziroma izvedbe predstavitev ukrepov kmetijske politike v letu 2022,« pravi. Z 18. februarjem 2022 pa je, kot dodaja, veliko število vlagateljev tudi že prejelo vabila za vnos zbirne vloge, na katerih je bilo nazorno označeno, da je treba urediti GERK-e pred oddajo zbirne vloge. »Zato bi zelo težko rekli, da vlagatelji niso imeli dovolj zgodaj vseh potrebnih informacij,« pravi.

Vse vlagatelje, kot pravi, še enkrat naprošajo, da na vabilih za oddajo zbirne vloge preverijo, ali je opozorjeno, da uredijo GERK-e na UE. »Zaradi izredno velikega števila KMG z napako ne obiskujte upravnih enot, ampak vzpostavite kontakt po telefonu oziroma e-pošti oziroma tako, kot je navedeno na našem povabilu k oddaji zbirne vloge,« pravi. Prav tako pa vlagatelje tudi prosijo, da se odzovejo na določen termin in uro vnosa zbirne vloge, oziroma če se na ta termin ne bodo mogli udeležiti vnosa zbirne vloge bodisi zato, ker nimajo urejenih GERK-ov, ali iz katerega drugega razloga, naj pokličejo pristojno izpostavo Javne službe kmetijskega svetovanja oziroma svetovalca, ki je neveden na vabilu. Letos namreč, kot pravi, ponekod predstavlja novost to, da so termini oziroma seznami za vnos in oddajo zbirnih vlog določeni le za 10 delovnih dni vnaprej in ne za celotno obdobje vnosa in oddaje zbirne vloge. Zato pa je še toliko pomembneje, da vlagatelji upoštevajo vnaprej določene termine in da pravočasno poskrbijo za vse za vnos zbirne vloge potrebne podatke.

