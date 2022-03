Jedrska varnost v Posavju: Izredna seja danes v živo na spletu

14.3.2022 | 12:30

Foto: NEK

Krško - Župan Mestne občine Krško Miran Stanko je za danes ob 15.30 sklical izredno sejo krškega občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali kadrovske menjave v družbi GEN energija z vidika jedrske varnosti v Posavju.

Na sejo so vabljeni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga dr. Janez Žlak, Martin Novšak in Gordana Radanovič iz GEN energije ter članice in člani nadzornega sveta družbe GEN energija.

Izredno sejo bo mogoče spremljati tudi na tej povezavi.

Odpoklic Novšaka vznemirja in skrbi Posavce

Kot smo podrobno že poročali, so Krčani prepričani, da gre pri odpoklicu uspešnega generalnega direktorja Martina Novšaka za politično menjavo, opozarjajo pa, da nepremišljeno kadrovanje lahko ogrozi varno dolgoročno obratovanje nuklerke in sprejemljivost novega bloka nuklearke.

Krčani se tudi bojijo, da bi se sedeža GEN energije in družbe GEN-i preselila iz Posavja.

Menjavo na vrhu Gen energije je obsodil tudi poslanec v Evropskem parlamentu in nekdanji krški župan Franc Bogovič, tudi v luči zadnjih dogodkov v Ukrajini.

Podrobneje o odzivih in bojaznih Posavcev torej tu.

M. K.