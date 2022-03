Padel na rezilo delujoče motorne žage

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli vikend, med 11. 3. in 14. 3., intervenirali v 164 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 550 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 25 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 33. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitve signalno varnostne naprave, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.V nadaljevanju nekaj podrobnosti.

PROMETNA VARNOST

Hudo poškodovana peška

O prometni nesreči na Belokranjski cesti v Novem mestu so bili policisti obveščeni sinoči ob 20.13. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 28-letni voznik, ki je pripeljal iz smeri Metlike, trčil v 19-letno peško, ki je izven prehoda za pešce nepravilno prečkala cesto. Hudo poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Sinoči nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča tudi na Andrijaničevi cesti v Novem mestu. 44-letni voznik je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom in se z vozilom prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nesreča na železniškem prehodu

V petek ob 7.30 je v naselju Štefan pri Trebnjem vlak trčil v osebni avtomobil. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na prehod ceste čez železniško progo v trenutku, ko je iz smeri Novega mesta pripeljal potniški vlak. Vlak je trčil v zadnji del avtomobila, ki je odbilo preko proge. 21-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo policisti izdali plačilni nalog.

Avto zdrsnil v Krko

Poročali smo tudi že o prometni nesreči pri Otočcu, ki se je zgodila v petek nekaj pred 13. uro. Po prvih ugotovitvah je 74-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz smeri Rateža. Na Otočcu je zapeljal s ceste na brežino, avto pa je zdrsnil v Krko. Voznik in potnica nista bila poškodovana, mimoidoči so ju rešili iz vozila, gasilci so iz vode potegnili tudi avtomobil.

KRIMINALITETA

Vlomi in tatvine

Med 27. 2. in 11. 3. je v Semiču nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Na območju Medvedjeka (PP Trebnje) je v petek nekdo skozi odklenjena vrata vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel zlat nakit.

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu je med 12. 3. in 13. 3. nekdo vlomil v osebni avtomobil in odnesel nahrbtnik, v katerem so bili čevlji. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 560 evrov.

V okolici Kostanjevice na Krki je v noči na nedeljo nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel motorno žago, kosilnico in kompresor. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V Prilozju na območju PP Metlika je včeraj med 18. in 21. 30 uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Pregledal je prostore in ukradel najdeni denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 200 evrov.

JAVNI RED IN MIR

Pretep v gostinskem lokalu

V noči na nedeljo so sevniški policisti posredovali zaradi pretepa v gostinskem lokalu, kjer je prišlo do spora med gosti. 29-letni moški je s pestjo udaril po glavi prav tako 29-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Oškodovancu so lažje poškodbe oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti okoliščine pretepa še preverjajo in bodo zaradi kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in grožnje na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

OSTALE ZADEVE

Poškodba pri delu v gozdu

V petek okoli 15. ure so bili policisti PP Trebnje obveščeni o poškodbi pri delu v gozdu med Martinjo vasjo in Medvedjekom. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 56-letni moški v gozdu podiral drevesa. Ob padanju enega izmed dreves naj bi izgubil ravnotežje in padel na rezilo delujoče motorne žage. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Požar v Šmarjeti

V soboto okoli 17. ure je zagorelo v podjetju na območju Šmarjete. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastala je večja premoženjska škoda. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov SKP PU Novo mesto je zagorel stroj za obdelavo plastike, ogenj pa se je razširil na celotno linijo. V požaru ni bil nihče poškodovan. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo, ugotavljajo vzrok za nastanek požara in druge okoliščine. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

MEJNE ZADEVE IN TUJCI

Policisti so na območju Sinjega vrha (PP Črnomelj) izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana, na območju Ribnice, Nove vasi, Mosteca, Dvorc, Velike Doline, Slovenska vasi, Ponikev in Rigonc (PP Brežice) pa 29 državljanov Afganistana, štiri državljane Iraka, tri državljane Maroka, državljana Pakistana in državljana Izraela. Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so med tovorom so odkrili dva državljana Afganistana. Predali sp ju hrvaškim varnostnim organom.

