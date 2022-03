Cene bencina bi jutri spet dosegale rekorde ... a je vmes posegla vlada

14.3.2022 | 14:00

Danes takšnih vrst na bencinskih servisih ne bi smelo biti ... (foto: arhiv DL; B. B.)

Maloprodajne cene naftnih derivatov bodo od torka v Sloveniji regulirane, je danes v DZ povedal premier Janez Janša. Sledile bodo povprečju cen v zadnjih sedmih dneh, ustrezno uredbo pa bo vlada sprejela še danes.

Janša je v odgovoru na vprašanje nepovezane poslanke Janje Sluga, ki je poudarila, da cene energentov naraščajo že od septembra, od takrat pa vlada ni sprejela niti enega sistemskega ukrepa za njihovo zajezitev, dejal, da se v tem trenutku sprejemajo interventni ukrepi, katerih obseg je določila Evropska komisija, ne pa sistemski.

"Sistemski ukrepi so tisti, ki na dolgi rok rešujejo neko situacijo, a kolikor vem, v Sloveniji nimamo vrelcev nafte, ki čakajo, da jih začnemo črpat," je dejal.

Na besede, da se vlada na rast cen ne odziva, je spomnil na pred kratkim sprejeti zakon, ki prinaša dodatek za blažitev energetske blaginje za določene skupine prebivalcev, medtem ko vsi odjemalci v teh dneh prejemajo nižje položnice za električno energijo. "Vlada je zamrznila plačevanje omrežnine in še nekaterih drugih dajatev, zato je strošek za ljudi bistveno manjši in bo tako še nekaj čas ostalo," je zatrdil.

Panika ni potrebna; vlada špekulacij ne bo dopustila

Glede naftnih derivatov pa je dejal, da če se bo povzročala taka panika, kot smo jo lahko opazovali prejšnji teden, ko so si nekateri v pričakovanju zvišanja cen delali zaloge, potem zalog ne bo nikoli dovolj. "A panika ni potrebna, naftnih derivatov je na svetu dovolj," je zatrdil. Na trgu sicer res prihaja do motenj zaradi ruske agresije na Ukrajino, vendar ruska nafta predstavlja 12 odstotkov ponudbe na svetovnem trgu, kar je mogoče zelo hitro nadomestiti.

Zatrdil je, da vlada špekulacij na trgu naftnih derivatov ne bo dopustila. "Danes bo vlada sprejela uredbo, s katero bo določila najvišje cene naftnih derivatov na črpalkah," je napovedal. Od torka naprej bodo tako te cene regulirale, in sicer bodo sledile nekemu povprečju cen v zadnjih sedmih dneh, ki se izračunava na podlagi evropske metodologije, je dejal. Te cene sicer ne bodo smele biti bistveno nižje kot v sosednjih državah.

Ob tem je bil kritičen do nekaterih največjih trgovcev z nafto v Sloveniji, ki so kljub opozorilom, naj diverzificirajo vire, za letos podpisovali pogodbe v glavnem za rusko nafto. Tako je v tem trenutku nemogoče dobiti nafto po enaki ceni od drugod. A ta bo prišla in Slovenija ima dovolj zalog, če bi bile dobave bistveno motene, je zagotovil.

Cene naftnih derivatov so bile v Sloveniji pred leti že regulirane, vlada jih je postopoma začela sproščati pred sedmimi leti. Aprila 2016 je najprej sprostila oblikovanje cen 100-oktanskega bencina in kurilnega olja, novembra 2016 oblikovanje cen 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah, oktobra 2020 pa še vseh preostalih cen pogonskih goriv.

STA; M. K.