Andrej Saje novi predsednik Slovenske škofovske konference

14.3.2022 | 18:00

Andrej Saje (foto: arhiv DL; L. M.)

Žalec - Člani Slovenske škofovske konference (SŠK) so danes v Vrbju pri Žalcu izvolili novega predsednika in podpredsednika. Novi predsednik SŠK je postal novomeški škof Andrej Saje, podpredsednik pa murskosoboški škof Peter Štumpf. Saje bo funkcijo predsednika SŠK začel opravljati 24. marca za dobo petih let, so sporočili iz SŠK.

Za člana Stalnega sveta SŠK pa je bil izvoljen celjski škof Maksimilijan Matjaž.

Škofovsko konferenco sestavljajo škofje Katoliške cerkve določenega naroda ali ozemlja, njeni člani pa so vsi krajevni in pomožni škofje. Predstavlja najvišjo ustanovo Katoliške cerkve na določenem ozemlju. V Sloveniji ozemlje škofovske konference sovpada z državnimi mejami.

Statut SŠK določa, da sta predsednik in podpredsednik SŠK krajevna škofa, ki naj ne prihajata iz iste cerkvene pokrajine. Do zdaj je SŠK vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

STA; M. K.