Počilo na AC; tri delovne nesreče; gasilski vsakdan - intervencija za intervencijo

14.3.2022 | 18:35

Foto: arhiv DL

Danes dopoldne ob 9.32 so na avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod v smeri Ljubljane, občina Mirna Peč, trčili tovorno vozilo, osebno vozilo in dve kombinirani vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorje, pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, katero so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so tudi preventivno pregledali okolico nesreče, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in cestišče očistili ter oprali. Dežurni delavci DARS-a so postavili prometno signalizacijo.

Trčila avto in traktor

Ob 15.00 sta v naselju Anže, občina Krško, trčila osebno vozilo in traktor. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali po vozišču iztekle motorne tekočine, s pomočjo občana iz obcestnega jarka izvlekli traktor, odstranili osebno vozilo z vozišča, očistili vozišče, nudili pomoč policiji in prvo pomoč v nesreči poškodovanemu do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Tri delovne nesreče

Ob 9.28 je v naselju Velika vas, občina Krško, v enem od podjetij prišlo do delovne nesreče. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega delavca po ustrezni medicinski oskrbi prepeljali v UC Brežice.

Ob 10.21 je v kraju Laze, občina Brežice, občan pri opravljanju gospodarskih opravil padel z lestve. Poškodovanega so oskrbeli reševalci NMP Brežice in prepeljali v UC Brežice.

Ob 12.33 se je v naselju Cerklje ob Krki, občina Brežice, pri opravljanju del poškodoval zaposleni. Reševalci NMP Brežice so ga oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Požari v naravi

Ob 8.19 so ob cesti Škocjan-Zbure v Škocjanu na brežini goreli odpadki. Gasilci PGD Škocjan so pogasili požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov.

Ob 10.12 sta v Prelesju, občina Črnomelj, goreli suha trava in podrast na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Prelesje in Stari trg ob Kolpi.

Ob 11.47 sta v Šmihelu v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel-Novo mesto so pogasili okoli 500 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

Ob 12.10 sta pri naselju Hudo v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na več mestih, skupne površine okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 16.10 je v ulici Pod Barončevim hribom v Novem mestu gorela brežina suhe trave in podrasti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel-Novo mesto so pogasili požar na okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 16.48 so v naselju Stolovnik, občina Krško, goreli električni vodniki in ostali odpadni material. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Ogenj tudi na kombi

Ob 13.31 je v naselju Zgornja Pohanca, občina Brežice, pri kurjenju odpadnega materiala požar ušel izpod nadzora. Požar, ki je zajel kombinirano vozilo in se razširil na podrast in rob gozda, so pogasili gasilci PGD Spodnja Pohanca in Sromlje.

M. K.