VIDEO: Krški svetniki o Gen energiji in političnem kadrovanju kot "podivjanemu vrtcu brez nadzora"

14.3.2022 | 19:45

Seje se je udeležil tudi odstavljeni generalni direktor Gen energije Martin Novšak. (foto: STA)

Krško - Krški svetniki so na današnji izredni seji obravnavali nedavne kadrovske menjave v družbi Gen Energija, ki med drugim upravlja slovensko polovico Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Razrešitvi njenega dolgoletnega generalnega direktorja Martina Novaška so nasprotovali in soglasno zahtevali, da se v vodstvo Gen Energije imenuje odgovorne strokovnjake.

Na seji o kadrovskih menjavah v Gen Energiji z vidika jedrske varnosti v Posavju je 26 prisotnih od sicer 30 svetnikov soglasno potrdilo sklep, ki od pristojnih in vlade terja, da se na mesta družb, ki se ukvarjajo z jedrsko energijo, postavi kompetentne strokovnjake z licenco, ki poznajo lokalno okolje in po možnosti iz njega tudi prihajajo.

Med drugim zahtevajo, da Gen Energijo tudi v prihodnje vodi strokovnjak s poznavanjem jedrske stroke. Pri kadrovanju v Gen Energiji pa se mora po njihovem mnenju upoštevati tudi visoko usposobljenost kandidatov in poznavanje delovanje Nek.

Brez soglasja lokalne skupnosti ne bo drugega nuklearke

Opozorili so tudi na družbeno sprejemljivost jedrskih objektov in na odnos, ki se ga je desetletja gradilo z lokalnim okoljem. Izpostavili so, da jih po zadnjih menjavah skrbi, da bo ta odnos porušen, kar je krški župan Miran Stavko povzel z besedami, da brez soglasja lokalne skupnosti ne bo morebitnega drugega bloka krške nuklearke.

Krški svetnik in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS) je ocenil, da je dogajanje v Gen Energiji posledica in stranska škoda ob bitki za družbo Gen-I. Odsotnost povabljenih pristojnih na državni ravni je označil za "ignoranco in nedoraslost funkciji, ki jo opravljajo".

Svetnik in poslanec Dušan Šiško (SNS) je menil, da pristojni iz Ljubljane namesto vrhunskega domačega strokovnjaka Novšaka, ki se je kalil tudi v krški nuklearki, v vodstvo Gen Energije pošiljajo "brezvezneže in bančno uslužbenko", pri dogajanju v Gen Energiji pa da imajo "opravka s pohlepom, ki nima meje".

Svetniki so med drugim menili še, da je dogajanje v Gen Energiji podobno "podivjanemu vrtcu brez nadzora", da gre za značilno politično kadrovanje in mešanje politike glavne vladajoče stranke v občutljivo kadrovanje, da želi vlada z neusposobljenim kadrom v vodstvu Gen Energije zrušiti posavski energetski steber in ga prenesti v Ljubljano, ter da gre za "korupcijo, ki je pogubna za državo in družbo".

Ignoranca vabljenih

Na krški občini so sicer na današnjo sejo med drugimi povabili ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka, predsednika uprave Slovenskega državnega holdinga Janeza Žlaka in začasno imenovano namestnico generalnega direktorja Gen Energije Gordano Radanovič, ki so se za svojo odsotnost opravičili.

Povabili so tudi nadzornike Gen Energije in odstavljenega Novšaka. Od povabljenih in prisotnih nadzornikov je spregovoril le predstavnik zaposlenih Samo Fürst, ki je dejal, da se v Gen Energiji zavedajo lastne in družbene odgovornosti. Enako kot svetniki se je zavzel za kompetentne in izkušene strokovnjake, dosedanjo uspešnost in ugled Gen Energije pa je pripisal Novšakovemu vodstvu. Fürst je pristojne pozval še, naj sledijo družbeni sprejemljivosti dozdajšnjega vodstva Gen Energije.

Seje se je udeležil tudi Novšak, ki se je podobno zavzel za kompetentne strokovnjake, ki poznajo jedrsko energijo, saj so po njegovem strokovnost in izkušnje ključni elementi pri ravnanju z njo. Opozoril je še na ugled in dosežke Gen Energije.

Novšaka so sicer iz uprave Gen Energije skušali odstraniti že leta 2013, ko ga je zaradi domnevnega neodgovornega ravnanja v zvezi z jedrsko varnostjo in odločitev, ki naj bi vplivale na njeno slabše poslovanje, kot direktorja razrešil nadzorni svet. Okrožno sodišče v Krškem je po njegovi pritožbi pozneje razsodilo, da je bila izredna seja nadzornikov, na kateri so ga razrešili, nezakonita.

V podporo Novšaku so tudi takrat v Krškem sklicali izredno sejo občinskega sveta, da bi od vladnih predstavnikov, strokovnjakov in vseh vpletenih odgovornih dobili pojasnila o jedrski varnosti kot razlogu za njegovo razrešitev. Tedanja Novšakova zamenjava je močno razburila lokalno skupnost, katere predstavniki so v večini menili, da je bila neutemeljena in del političnih menjav druge vlade Janeza Janše.

