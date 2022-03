V Novem mestu sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v starem mestnem jedru

15.3.2022 | 08:50

Glavni trg (foto: MO NM)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra za leto 2022. Namen poziva je spodbujanje razvoja in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine. Predvidena višina sredstev je 20 tisoč evrov.

Pozivno območje zajema območje Glavnega trga in posamezne hišne številke na Rozmanovi, Kastelčevi in Pugljevi ulici. Pisne vloge upravičenci predložijo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Za pravočasne vloge se bodo štele tiste, ki bodo prispele na omenjeni naslov od dneva objave poziva do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra 2022.

Sredstva se prosilcem izplačajo po zaključenih delih in predložitvi zahtevka. Vse podrobnosti razpisa so na voljo tu.

M. K.