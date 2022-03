Novomeška občina objavila razpis za najem neprofitnih stanovanj

15.3.2022 | 14:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL; B. B.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila javni razpis za dodelitev desetih neprofitnih stanovanj v najem. Stanovanja so namenjena polnoletnim prosilcem z določeno višino mesečnega dohodka in prebivališčem v mestni občini. Prijave bodo sprejemali do vključno 11. aprila, obravnava popolnih vlog pa bo potekala predvidoma do poletja.

Razpis daje med drugim prednost mladim družinam, mladim in žrtvam nasilja v družini, višje število točk pa bosta prinesli tudi izobrazba prosilca in dolžina njegovega stalnega bivanja na območju Mestne občine Novo mesto, so zapisali na občini.

Ob prijavi na razpis, ki bo sprva omogočil uporabo dveh že vseljivih stanovanj, do konca leta 2022 pa še preostalih osmih, bodo prosilci morali predložiti temu namenjen obrazec, priložili pa bodo tudi dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev in dodatnih kriterijev za ocenjevanje.

Prijava na razpis in uvrstitev na prednostno listo prijaviteljev je po stanovanjskem zakonu tudi pogoj za pridobitev subvencije tržne najemnine, ki jo prosilci uveljavljajo na centru za socialno delo. Po zaključeni obravnavi prejetih vlog bodo izbrani najemniki s podpisom pogodbe zavezani k plačilu najemnine ter pogojno tudi k poravnavi lastne udeležbe in varščine.

Vse informacije o razpisu lahko prosilci dobijo osebno na sedežu Mestne občine Novo mesto v času uradnih ur in na elektronskem naslovu občine.

M. K.