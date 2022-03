Iskalna akcija uspela, pogrešanega našli

15.3.2022 | 07:00

Tudi vodniki z reševalnimi psi so pomagali pri iskanju. (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 15.47 so na območju Ulice na Hribu v Novem mestu začeli akcijo iskanja pogrešane osebe. V iskalni akciji, ki jo je koordinirala policija, so sodelovali vodniki reševalnih psov ZRPS in SIP KZS Dolenjske regije. Pogrešano osebo so našli živo ob 19.20 in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto v nadaljnjo oskrbo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI na izvodu SELCE-ŠPEHARJI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRDINOVA, izvod Rondo;

- od 8.00 do 12.00 pae odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1, izvod Proti Božakovo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVEC, izvod 2. MIHOVEC;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR PRI DT, izvod 3.S.O2 IN NINO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR.TOPLICAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD ŠEVNICA, TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI;

- od 8.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, izvod 3. ZVALE;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, izvod 1. RAJSKA DOLINA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Podvinje 2, Mali Obrež, Veliki Obrež Gmajna predvidoma med 7.00 in 15.00 uro in na območju TP Podvinje predvidoma med 7.00 in 8.30 ter med 14.00 in 15.00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) bo dobava prekinjena na območju TP Zapuže - nizkonapetostno omrežje proti Jelovcu predvidoma med 8.00 in 14.00 uro; na področju Krško mesto ( nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP: Sloka cesta - nizkonapetostno omrežje proti Stari vasi predvidoma med 8.00 in 13.00 uro.

M. K.