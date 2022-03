Kurilno olje se je podražilo za skoraj 25 odstotkov

15.3.2022 | 09:20

Vlada je z današnjim dnem določila najvišjo možno ceno pogonskih goriv, ne pa tudi kurilnega olja. To se je tako z današnjim dnem krepko podražilo. Cena za liter se je z 1,018 evra zvišala na 1,264 evra, kar predstavlja 24,17-odstotno rast.

Cene kurilnega olja so sicer regulirane od novembra lani, ko je vlada začasno, za tri mesece, omejila maržo distributerjev na maksimalno šest centov na liter kurilnega olja. Januarja se je odločila regulacijo podaljšati še za tri mesece.

Od februarja so v veljavi tudi znižane trošarine na energente, tudi na kurilno olje, a nižje trošarine ne pomenijo nujno tudi znižanja cen. Znotraj cene goriva poleg trošarin in davkov ter marže glavni delež namreč predstavljajo cene surovin, ta pa so se po ruskem napadu Ukrajine precej podražile.

Cena za liter kurilnega olja se je novembra, ko je vlada omejila maržo, spustila pod en evro za liter, nato pa se je nekoliko zvišala in se v letošnjem letu gibala nekoliko nad enim evrom. Še v ponedeljek je bilo treba za liter kurilnega olja odšteti 1,018 evra.

Maloprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi od danes medtem, kot smo že poročaali, ne sme preseči 1,503 evra za liter, najvišja cena za liter dizla pa je določena pri 1,541 evra. Vlada se je tako odločila z namenom umiritve stanja na trgu pogonskih goriv, ukrep pa bo veljal 30 dni.

STA; M. K.