SB Brežice sodišče naložilo plačilo 81.000 € odškodnine zaradi nestrokovnega zdravljenja

15.3.2022 | 10:20

SB Brežice z urgentnim centrom (foto: arhiv DL; M. L.)

Brežice - Okrožno sodišče v Krškem je brežiški bolnišnici naložilo plačilo 81.238 evrov odškodnine svojcem 61-letnika, ki je glede na sodbo umrl zaradi nestrokovnega zdravljenja, poročata Delo in Slovenske novice. Sodba še ni pravnomočna, predsednik sodišča Gojmir Pešec pa je za Slovenske novice pojasnil, da sta se nanjo pritožili obe strani.

Kot zaključuje sodba, je 61-letnik umrl zaradi nestrokovnega zdravljenja v bolnišnici, kjer so domnevno ravnali v nasprotju z medicinsko doktrino, saj kljub prošnjam svojcev niso ukrepali dovolj hitro in ga niso pravočasno poslali na poseg v Ljubljano.

Glede na mnenja izvedencev so delavci bolnišnice zmotno ravnali, ko pacienta niso nemudoma prepeljali v urgentni klinični center s specialistično kardiološko ambulanto ali pa organizacije tega prevoza pravočasno prepustili svojcem, kot so jim ti sami predlagali, oziroma ko za konzultacije in morebitni sprejem niso takoj poklicali bodisi na Univerzitetni klinični center v Ljubljani ali v Maribor, ki sta edini ustrezni ustanovi za takšna stanja v naši državi. Tako bi imel bolnik veliko možnosti, da bi preživel.

Moški je bil januarja 2012 v brežiški bolnišnici na postinfarktnem zdravljenju, potem ko so mu v celjski bolnišnici vstavili dve žilni opornici.

STA; M. K.