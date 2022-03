Čez 100 let

15.3.2022 | 12:30

Na ekranu in v živo (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko zadnji dve leti to ni bilo možno storiti, so v včeraj študentje novomeške Višje medijske šole, ki deluje na Ekonomski šoli Novo mesto, javnosti lahko spet predstavili svoje izdelke, ki so jih pod mentorstvom režiserke Maje Weiss pripravili pri predmetu projektno delo v video produkciji.

Študentje so v prireditveni dvorani Knjižnice Mirana Jarca predstavili več kratkih filmov na temo življenje v času korone, ki so jih posneli individualno ali v sodelovanju, ter na razstavi predstavili fotografske kolaže pod skupnim naslovom Čez 100 let. Kot je ob predstavitvi povedala Weissova, so nekateri izmed avtorjev predstavljenih filmov v tem času že diplomirali in se zaposlili, med drugim tudi na RTV Slovenija ali pa so se odločili za samostojno ustvarjalno pot.

Na prireditvi so predstavili tudi ostale dejavnosti študentov, med drugim podjetniški projekt, v katerem povezujejo tako ekonomska kot medijska znanja ter se z njim udeležujejo vseslovenskega tekmovanja POPRI.

Ob tej priložnosti so predstavili tudi natečaj za dijake vseh slovenskih srednjih šol z naslovom Čez 100 let in sicer za najboljši kolaž oziroma plakat in video film.

I. V.

