FOTO: Ob prazniku podelili občinska priznanja

15.3.2022 | 11:15

Mokronog - Občina Mokronog-Trebelno je včeraj na svečani akademiji ob občinskem prazniku, ki ga praznuje 14. marca, podelila občinska priznanja. Župan Anton Maver je priznanji občine izročil domačemu društvu upokojencev in Alojzu Draganu, listino pa je je prejel Jože Luzar.

Društvo upokojencev Mokronog-Trebelno je priznanje prejelo za 65-letno izvajanje številnih projektov in predajanje znanja mlajšim ter aktivno sodelovanje pri obnovi Hiše medgeneracijskega druženja. Priznanje je prevzela predsednica društva Milica Korošec, ki je ob tem povedala: »Zelo smo ga veseli. Ne delamo samo za naše društvo, ampak za vse občane. To je za nas še večja motivacija za delo. Poskrbeli bomo, da bo ta medgeneracijski ustvarjalni center oziroma središče polno večkrat v tednu.«

Za več kot 40-letno predanost gasilstvu in nesebično pripravljenost pomagati sočloveku v stiski ter aktivno vključevanje v vse oblike družabnega življenja v kraju in občini so nagradili Alojza Dragana. »Priznanje mi pomeni veliko. Celo življenje sem prostovoljec in še naprej bom pomagal ljudem, dokler mi bo dopuščalo zdravje. Vesel sem, da je nekdo prepoznal moje delo in skrb za sočloveka,« je povedal.

Za 25-letni prispevek pri snovanju in organizaciji tradicionalnega pohoda po Vorančevi poti od Mokronoga do Pijane gore pa je listino občine prejel škocjanski podjetnik Jože Luzar.

Slavnostni govornik na svečani akademiji je bil župan Anton Maver, ki je v govoru prepletel pretekle dosežke z željami za prihodnost. Poudaril je razvoj krajev v občini po odločitvi, da leta 2006 stopijo na svojo pot. »Odločitev za samostojno občino je bila najboljša odločitev. Uspešno smo reševali probleme, s številnimi naložbami smo izboljšali kakovost življenja večine naših občanov. Trudili smo se, da je vsako naselje dobilo tisto, kar je najbolj potrebovalo. Če takrat ne bi stopili na to pot, ne bi bili razvojno tako daleč, kot smo. Veliko smo naredili. Zagotovo pri tem tudi kakšno napako, a vselej smo odločitve sprejemali z mislijo na dobro večine, z mislijo na skupnost in boljšo prihodnost vseh nas,« je med drugim v govoru dejal župan, ki mu je Nada Zorec simbolno predala grb občine, ki ga je izdelala v sklopu projekta Slovenija kvačka.

Na prireditvi so se ob nedavnem dnevu civilne zaščite zahvalili najzaslužnejšim za predano delo in pomoč. Poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko Marjan Šmalc je podelil priznanja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje – srebrni znak je prejela direktorica občinske uprave Mojca Pekolj, bronastega pa Pavel Jevnikar, član PDG Mokronog. Župan je ob te priložnosti predsedniku PGD Sv. Križ Alešu Zupančiču tudi predal novi defibrilator.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija