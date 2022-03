FOTO: Trčila v traktor; na AC brez zaviranja v stoječi avto; zažgal folijo z ostanki sena - ogrozil še hlev in hišo

15.3.2022 | 13:00

Prehitra voznica je včeraj popoldne trčila v traktor. (fotografiji: PGE Krško)

Na območju Zgornje Pohance pri Brežicah je včeraj popoldne izbruhnil požar, ki je zajel kombinirano vozilo. Ogrožal je tudi bližnji hlev in stanovanjsko hišo, a ga je gasilcem uspelo pogasiti, še preden bi ju zajel. Vseeno je nastalo za okoli 10.000 evrov škode.

Po prvih ugotovitvah je moški v bližini hleva zažgal folijo z ostanki sena in predčasno zapustil požarišče. Ogenj se je zaradi vetra razširil na kombinirano vozilo in naprej proti gozdu, ogrožal je tudi hlev in hišo, a ga je gasilcem uspelo omejiti in pogasiti, še preden bi ju zajel.

Brez zaviranja trčil v stoječi avtomobil

Včeraj dopoldne je 51-letni voznik vlečnega vozila s pripetim priklopnikom hrvaških registrskih oznak med vožnjo po pasu za počasna vozil iz smeri Novega mesta proti Ljubljani pri Mirni Peči brez zaviranja trčil v avtomobil, ki je tam stal s prižganimi varnostnimi utripalkami in dvignjenim pokrovom motorja.

Avtomobil je po trčenju odbilo v 31-letnega voznika, ki je stal pred njim; na kraju je obležal hudo poškodovan.

Voznik tovornega vozila je medtem zapeljal na sredinski pas avtoceste, kjer je zaprl pot 57-letnemu voznika delovnega vozila. Ta je, da bi se izognil trčenje, zapeljal na levi pas, pri tem pa oplazil tovorno vozilo, ki ga je vozil 38-letni voznik.

31-letnik je končal v bolnišnici, policisti pa bodo zoper 51-letnega povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Po prvih ocenah je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Preiskava in ugotavljanje vseh okoliščin sicer še potekata, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V nesreči poškodovana voznica - trčila v traktor

Nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča v naselju Anže na območju PP Krško. Policisti so ugotovili, da je zanjo odgovorna 37-letna voznica, ki je zaradi vožnje s preveliko hitrostjo izgubila oblast nad vozilom in trčila v traktor, ki ga je vozil 44-letni voznik. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ji zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju Slovenske vasi izsledili in prijeli državljana Gane, državljanko Kameruna ind državljana Toga, pri Obrežju pet državljanov Gambije in državljana Senegala in pri Drnovem tri državljane Malija. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

