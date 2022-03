Za krepitev verige prehranske samooskrbe

16.3.2022 | 09:00

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Zagotavljanje zadostnih količin trajnostno pridelane in cenovno dostopne hrane je pomemben cilj vsake odgovorne družbe, saj je hrana temeljna življenjska dobrina in eden ključnih elementov varnega bivanja, sporočajo z občine Sevnica. Sama po lastnih besedah krepitvi trdno sklenjene verige lokalne samooskrbe namenja veliko pozornosti, preko različnih programov pa nudi stalno podporo lokalnim domačim ponudnikom in proizvodnji v domači občini.

Dobro obiskanost Kmečke tržnice Sevnica, ki redno obratuje ob sredah, petkih in sobotah od 8. do 12. ure, dopolnjuje sobotna ponudba ribarnice. Vsakodnevno pa je mogoče obiskati mesomat, jajcemat in mlekomat. V luči digitalnega in tehnološkega razvoja je tovrstna ponudba, kot so prepričani na občini, vse bolj aktualna, saj je raznovrsten nabor lokalnih dobrot na dosegu roke praktično kadarkoli.

Občina Sevnica bo 23. marca organizirala javni posvet o krepitvi verige dobave lokalne hrane v javne zavode, s ciljem razprave o krepitvi prehranskih verig v lokalnem okolju, razširitvi sodelovanja in novih priložnosti za pridelovalce lokalne hrane.

M. K.