Igor Matković - Kako se dela muzika za film

16.3.2022 | 07:30

Igor Matković (Foto: I. Vidmar)

V drugem večeru novega cikla koncertov Jazz in ti je novomeški jazz glasbenik in umetniški vodja festivala Jazzinty Domen Bohte gostil trobentača Igorja Matkoviča, ki mu je v pogovoru pred solističnim koncertom predstavil svojo pot do elektronske in filmske glasbe, po kateri ga poznajo številni televizijski gledalci, ki so spremljali med drugim tudi nadaljevanke, kot so Usodno vino, Reka ljubezni in Mamin dan.

S samim koncertom je Igor v živo pokazal, kako nastaja taka glasba, ki od glasbenika, ki spaja igranje na inštrument in elektronske zvoke, zahteva veliko znanja in precej spretnosti.

Igorju Matkoviču bo v ciklu Jazz in ti 8. aprila sledil koncert skladatelja, pianista in producenta Tineta Grgureviča, bolj znanega pod umetniškim imenom Bowrain.

I. V.

