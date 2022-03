Nesreča na Otoški cesti; v naravi še gori

16.3.2022 | 07:00

Foto: PGD Šmihel

Včeraj ob 18.45 sta se na Otoški cesti v Novem mestu zaleteli dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in pomagali pri čiščenju ceste. Poškodovanih ni bilo.

V naravi še gorelo

Ob 17.19 je na Poganškem hribu v Novem mestu gorelo grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel/Novo mesto so pogasili požare na več mestih, skupno okoli 2500 kvadratnih metrov.

Ob 20.00 sta pri naselju Jelševnik, občina Črnomelj, goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov so začeli gasiti krajani, dokončno pa pogasili gasilci PGD Dobliče.

Še več ognja na kočevsko-ribniškem

Ob 18.10 sta ob Novomeški cesti nad podjetjem Nolik v Kočevju goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini približno 1000 kvadratnih metrov.

Ob 18.49 je pri naselju Otavice gorelo na travniku. Gasilci PGD Otavice in Goriča vas so pogasili okoli 1000 kvadratnih metrov goreče suhe trave.

Ob 18.49 je ob Cesti na Ugar, občina Ribnica, gorela suha trava. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ribnica.

Ob 20.43 je v bližini Novomeške ceste v Kočevju gorela suha trava. Požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Davi ob 3.30 sta ob Rudniškem jezeru v Kočevju zagorela suha trava in odpadni leseni material. Požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje in Šalka vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUDNO SELO, na izvodu ROMI in ZG. VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 12:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 1. MENIŠKA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ, izvod 4. HMELJČIČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje Cirnik smer Mokrice danes med 9:10 in 12:10 uro.

M. K.