Bartog del nove katedre za inovativnost in kreativnost

16.3.2022 | 10:10

Foto: arhiv

IEDC Poslovna šola Bled in hrvaška skupina Tokić, ki se ukvarja s prodajo avtomobilskih delov in katere del je tudi trebanjski Bartog, sta na blejski poslovni šoli vzpostavili novo katedro za inovativnost in kreativnost Tokić. Skupina je tako postala eno od treh podjetij, po katerih se imenuje katedra blejske poslovne šole. Sodelovanje so uradno razglasili na srečanju T1 MeetUp, regionalni konferenci o avtomobilski industriji, mobilnosti in trgu rezervnih delov v organizaciji skupine Tokić.

M. K.