Pijan nadlegoval varnostnika in goste lokala

16.3.2022 | 12:20

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 49. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 145 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 15. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Brežicah dva kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja in tatvin. Posredovali so zaradi požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

V nesreči poškodovan otrok na zadnjem sedežu

Policisti PP Novo mesto so bili nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Otoški cesti. Povzročila jo je 53-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzela prednost 31-letnemu vozniku. V nesreči se je lažje poškodoval otrok, ki je bil potnik na zadnjem sedežu v vozilu 31-letnega voznika. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Kršitelja pridržali

Brežiške policiste so okoli 20.30 poklicali na pomoč iz gostinskega lokala na območju Čateža ob Savi, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval goste in varnostnika. 53-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se, skrita med tovorom. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Rigonc so izsledili državljana Irana, dva državljana Afganistana in dva državljana Bangladeša, pri Ločah sedem državljanov Afganistana in dva državljana Bangladeša in v Novem mestu tri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.