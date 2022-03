Kar dve novi škarpi

16.3.2022 | 14:20

Pred Dolenjim Mokrim Poljem bosta k večji varnosti pripomogli tudi novi škarpi (ena na sliki), da se zemljišče ne bo posedalo in krušilo. (foto: L. M.)

Dolenje Mokro Polje, Drama, Roje - Obnova državnih cestnih odsekov v Dolenjem Mokrem Polju ter med Dobruško vasjo in Šentjernejem dobro napreduje – Do maja

V občini Šentjernej pridno obnavljajo občinske ceste, a tudi na državnih se v zadnjem času pospešeno dela. Seveda tu vodilno vlogo igra Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), s katero dobro sodelujejo.

Gotovo je ena pomembnejših in težko pričakovanih naložb obnova zelo prometne ceste od Dobruške vasi do Šentjerneja. Zdaj potekajo dela skozi naselji Roje in Drama ter obnova ceste med obema naseljema. Kot pravijo na DRSI, je naložba v sklepni fazi, pogodbeni rok za dokončanje pa je začetek maja. Do takrat bo izvajalec del dokončal obnovo ceste z odvodnjavanjem, zgradil pločnike in avtobusna postajališča ter postavil cestno razsvetljavo v obeh naseljih, kar bo pripomoglo k večji varnosti, tudi šolarjev, ki bodo tu vstopali in izstopali iz šolskega avtobusa. Pogodbena vrednost vseh gradbenih del znaša skoraj dva milijona evrov.

Že od lanskega septembra pa se gradi tudi na odseku državne ceste med Novim mestom in Šentjernejem, pri Dolenjem Mokrem Polju. Izvajalec del, Gradnje Boštanj, d. o. o., je uredil dve večji kamniti zložbi v dolžini 110 metrov, ki sta bili nujni za boljšo varnost. Brežine so obložili s kamnom, uredili kompletno odvodnjavanje zalednih voda v dolžini 1,3 kilometra in uredili vse za optično povezavo RUNE S-25 v dolžini 1,1 kilometra. Trenutno poteka obnova vozišča – cesto bodo dvignili, nasuli in ojačali, promet pa poteka izmenično enosmerno.

Izvajalec del bo vse dokončal do konca maja. Naložbo, ki bo stala dobih 596 tisoč evrov, v celoti financira DRSI.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Jutri že izide nova ...

L. Markelj