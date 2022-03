Kadilo se je v garaži nakupovalnega centra

16.3.2022 | 18:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Popoldne ob 15.06 se je v garaži nakupovalnega centra na Otoški cesti v Novem mestu kadilo iz koša za smeti. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili tleče odpadke.

Požari v naravi

Danes dopoldne ob 9.22 sta v Potočni vasi, občina Novo mesto, ob železniški progi goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli dvesto kvadratnih metrov.

Ob 13.48 sta pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorela gozdna podrast in grmičevje. Gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Trebanjski Vrh in Ponikve so pogasili okoli dva hektarja gorečih površin.

Ob 15.59 so gasilci PGD Šalka vas pogasili približno 6 kvadratnih metrov gorečega listja ob cesti med Cvišlerji in Onekom v Kočevju.

Čistili oljni madež

Ob 14.06 so na Cesti na Dobravo v Sevnici, gasilci PGD Sevnica očistili oljni madež v dolžini okoli 150 metrov.

M. K.