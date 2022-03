Iskalna akcija na Krašnjem Vrhu; traktor mu je stisnil nogo

17.3.2022 | 07:00

Tudi na Krašnjem Vrhu so pri iskanju pogrešanega pomagali vodniki z reševalnimi psi. (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.34 je na cesti Slamna vas – Radovica v občini Metlika traktor vozniku stisnil nogo. Gasilci PGD Metlika in Slamna vas so rešili ukleščenega voznika, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika pa so ga na kraju oskrbeli.

Iskanje pogrešane osebe

Ob 18.27 se je na Krašnjem Vrhu, občina Metlika, začela akcija iskanja pogrešane osebe. V iskalni akciji, ki jo je koordinirala policija, so sodelovali gasilci PGD Slamna vas, Radovica, Drašiči, Božakovo, Suhor, Dragomlja vas, Grabrovec, Lokvica in Metlika ter vodniki reševalnih psov ZRPS in SIP KZS Dolenjske regije. Pogrešane osebe niso našli.

Požari v naravi

Ob 18.00 sta pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorela podrast in grmičevje. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 20.30 je v ulici Ob potoku v Novem mestu gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 21.00 sta pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 22.27 je na Trati, na Cesti na Trato in ob Rudniškem jezeru, vse v občini Kočevje, gorelo na travnikih. Gasilci PGD Kočevje so na prvi lokaciji pogasili okoli 200, na drugi okoli 1000 in na tretji okoli 2000 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

Ob AC gorela pnevmatika

Minulo noč ob 1.06 je ob avtocesti pri naselju Gorenje Ponikve, občina Trebnje, gorela pnevmatika za tovorno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so jo pogasili. Na kraju so bili tudi delavci DARS.

Gasili policisti in gasilci

Ob 20.59 je na Semiški cesti v Črnomlju gorela vsebina komunalnega zabojnika. Pred prihodom gasilcev PGD Črnomelj so požar začeli gasiti policisti, gasilci pa so požar dokončno pogasili in pregledali zabojnik ter okolico s termovizijsko kamero.

Prezračili garažo

Ob 23.33 je senzor v poslovnih prostorih na Rozmanovi ulici v Novem mestu zaznal povečano vrednost ogljikovega monoksida. Gasilca GRC Novo mesto sta prezračila prostore garaže Knjižnice Mirana Jarca in resetirala alarmno centralo.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica na območju Bohorske in Krulejeve ulice ter zgornjega dela Ribnikov, da bo danes med 7. In 14. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI, na izvodu DESNO HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ METLIKA;

- od 12:00 do 14:00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC 1, izvod Proti Tiskarni.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:0 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2, izvod 12. KRO20 IN KRO24 IN KRO25;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUKENBERK, izvod 2. MUHABRAN - LAZI.

Distribucijska enota Celje - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Bitna vas, nizkonapetostno omrežje – Radna vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova, nizkonapetostno omrežje – Kablovod Mihalovec med 9. in 12. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec križišče, nizkonapetostno omrežje – Žaga Arh med 9. in 13. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Selce Volovnik - nizkonapetostno omrežje Lokve med 8. in 11. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Mrtovec in Šmarčna med 7.45 in 14. uro.

