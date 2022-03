Visok poraz Krke v Domžalah

17.3.2022 | 08:00

Foto: KK Helios Suns

Domžale - Košarkarji Krke so v tekmi 4. kroga Lige Nova KBM za prvaka na gostovanju izgubili z domžalskim Heliosom s 64:82 (6:17, 18:25, 17:18, 23:22) in tako doživeli drugi poraz v ligi.

* Športna dvorana Domžale, gledalcev 250, sodniki: Pukl (Maribor), Zupančič (Ljubljana) in Lapanovič (Novo mesto).

* Helios Suns: Bratec 10 (1:2), Ferme 5 (3:3), Pašajlić 2 (2:2), Ervin 6, Oman 3 (3:4), Mahkovic 27 (2:3), Jois 4 (0:4), Prepelič 11 (4:4), Šantelj 14 (2:2).

* Krka: Stergar 6 (2:4), Stipčević 5 (3:3), Stavrov 8 (4:5), Kosi 6 (2:2), Stipaničev 2, L. Lapornik 2, M. Lapornik 22 (1:2), Klobučar 13.

* Prosti meti: Helios Suns 17:24, Krka 12:16.

* Met za tri točke: Helios Suns 11:21 (Mahkovic 7, Bratec 3, Prepelič), Krka 8:26 (M. Lapornik 5, Klobučar 3).

* Osebne napake: Helios Suns 18, Krka 24.

* Pet osebnih: Šantelj (34.), Stipčević (34.).

Košarkarji Heliosa nadaljujejo odlične predstave v domači dvorani, v kateri so letos še neporaženi. Tokrat so povsem nadigrali Krko (tokrat je bila brez Adonisa Thomasa in Jurija Macure), ki niti v enem trenutku ni bila blizu zmagi. Domžalčani so s tem na tretji tekmi zabeležili tretjo zmago v ligi za prvaka, Krka pa drugi poraz.

Gostitelji so tekmo odprli z vodstvom 17:2, Blaž Mahkovic je že v uvodu pokazal, da je zelo razpoložen. Mahkovic in kolegi tudi v nadaljevanju niso popuščali, njihova najvišja prednost v prvem delu je znašala 21 točk.

V tretjini četrtini je ta že narasla na 28 (60:32), Dolenjci so jo ob koncu tretjega dela nekoliko znižali, a Aljaž Bratec po odmoru z dvema zadetima trojkama ni dovolil, da bi se Krka nevarneje približa.

Mahkovic je dosegel 27 točk, zadel je sedem metov za tri točke, zelo dobro predstavo je pokazal tudi Bine Prepelič, ki je 11 točkam dodal deset skokov. Pri Krki je Miha Lapornik dosegel 22 točk, pomoč je imel le v Jaki Klobučarju, ki je dosegel 13 točk.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Tekmo smo začeli slabo, tako v obrambi kot v napadu. V napadu smo imeli preveč izgubljenih žog in zgrešenih »zicerjev«, Tako se je tudi naredila velika razlika. Potem smo se poskušali vrniti, a enostavno ni šlo. Moštvo Heliosa je izkoristilo naš deficit na položajih štirice in petice in na koncu so zasluženo zmagali.«

* Liga za prvaka, 4. krog:

- sreda, 16. marec:

Helios Suns - Krka 82:64 (17:6, 42:24, 60:41)

- ponedeljek, 21. marec:

18.00 Cedevita Olimpija - Terme Olimia Podčetrtek

- torek, 29. marec:

Nutrispoint Ilirija - GGD Šenčur

- lestvica:

1. Helios Suns 3 3 0 267:224 6

2. GGD Šenčur 2 2 0 147:133 4

3. Krka 3 1 2 213:234 4

4. Cedevita Olimpija 2 1 1 146:140 3

5. Nutrispoint Ilirija 2 0 2 151:172 2

6. Terme Olimia 2 0 2 154:185 2

* Liga za obstanek, 3. krog:

- sreda, 16. marec:

Hopsi Polzela - Rogaška 83:97 (22:16, 49:48, 61:75)

- sobota, 19. marec:

18.00 ECE Triglav - Šentjur

* Lestvica:

1. Rogaška 21 12 9 1675:1651 33

2. Šentjur 20 7 13 1663:1718 27

3. Hopsi Polzela 20 6 14 1659:1775 26

4. Zlatorog Laško 20 3 17 1459:1720 23

5. ECE Triglav 19 2 17 1350:1596 21

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanovič Dalibor Damjanovič