Krkašice premagale Litijo

17.3.2022 | 07:50

Foto: FB ŽRK Krka

Novo mesto - Članice ŽRK Krka so dosegle še eno zmago. Tokrat so pokazale dobro igro proti ekipi Litije in zmagale z rezultatom 26:19.

Počitka za člansko ekipo ni, že v soboto odhajajo na zahtevno gostovanje k ŽRK Mlinotest Ajdovščina.

* Izidi, 17. krog:

- modra skupina:

- sreda, 16. marec:

Zagorje - Mlinotest Ajdovščina 24:38 (13:22)

Ptuj - Zelene doline Žalec 28:23 (15:10)

Krka - Litija 26:19 (11:11)

- zaostala tekma 15. kroga:

Krim Mercator - Litija prestavljeno

- lestvica:

1. Krim Mercator 15 15 0 0 618:324 30

2. Mlinotest Ajdovščina 16 13 2 1 487:393 28

2. Z'dežele 17 13 1 3 489:367 27

4. Krka 16 11 1 4 451:429 23

5. Zagorje 14 5 1 8 306:408 11

6. Litija 15 5 1 9 373:410 11

7. Ptuj 17 4 1 12 429:509 9

8. Velenje 16 3 1 12 395:485 7

9. Trgo ABC Izola 16 3 0 13 324:445 6

10. Zelene doline Žalec 16 2 2 12 403:505 6

- zelena skupina:

- lestvica:

1. Koper 14 13 0 1 366:309 26

2. Olimpija 13 8 1 4 385:360 17

3. Logatec 14 5 4 5 332:331 14

4. Vrhnika 15 5 2 8 399:406 12

5. Sava Kranj 13 4 2 7 341:382 10

6. Branik 13 1 1 11 311:346 3

STA; M. K.