FOTO: Na Javorovici tudi edina preživela v boju, 100-letna Malči Jakša - Miša

17.3.2022 | 08:40

100-letna Malči Jakša - Miša, vidno vesela, da je pri svojih letih še lahko prišla na Javorovico, kjer je leta 1944 preživela krut napad Nemcev, ena od štirih, a edina še živa. Dejala je, da pogreša soborce.

Slovesnosti je prisostvovala tudi garda Slovenske vojske.

Javorovica - Včeraj je na Javorovici potekala tradicionalna spominska slovesnost ob 78. obletnici bitke na Javorovici nad Šentjernejem, ko je padlo 113 partizanov 4. bataljona Cankarjeve brigade. Tragičen dogodek se je namreč zgodil prav na 16. marca.

Zaradi epidemije covid-19 dve leti javno organizirane prireditve ni bilo, čeprav so v manjši zasedbi vsako pomlad obeležili spomin na padle borce, včeraj pa se pri spominskem hramu na Javorovici, ki velja za najvišje ležečo vas v šentjernejski občini, spet zbralo več ljudi.

Na prizorišče je prikorakala častna četa Slovenske vojske, prvi spominski partizanski bataljon, dogodka so se udeležili mnogi praporščaki, predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB in tudi nekateri vidni politiki, pa pohodniki, ki so prišli iz Pleterij ... Največ pozornosti je bila deležna ena izmed štirih preživelih tragičnega dogodka, 100-letna Malči Jakša Miša.

Venec so položile številne delegacije, med drugim tudi Občina Šentjernej, Zveza borcev in Gorjanska četa.

Poziv k miru

Matjaž Zagorc

V imenu organizatorja srečanja, Združenja borcev za vrednote NOB Šentjernej, je spregovoril predsednik Matjaž Zagorc. Obudil je spomin na tragične dogodke ter se pridružil obsodbi vojne v Ukrajini in rožljanju z jedrskim orožjem ter pozivom k prenehanju agresije, sovražnosti in k pogajanju k mirni rešitvi sporov med Ukrajino in Rusko federacijo.

Nasploh je bilo letošnje osrednje sporočilo spominske slovesnosti na Javorovice poziv k miru, ki se nam zdi kar preveč samoumevna vrednota, na kar je v nagovoru opozorila tudi predsednica SD Tanja Fajon ter v imenu SAB Angelika Mlinar.

Jože Simončič

Šentjernejski župan Jože Simončič je spomnil, da je Javorovica kraj, ki v svet posreduje pomembna sporočila, ki jih nikakor ne smemo prezreti: »Ta kraj sporoča, da ima vsakdo pravico do življenja, da je darovanje življenja največ, kar lahko človek da za svoja prepričanja, vrednote in svojo domovino. Sporoča nam, da se je treba za vrednote, kot so mir, svoboda, enakost …, če je treba, upreti in boriti. In da vse temeljne vrednote niso samoumevne, ampak jih je treba vsak dan znova graditi. Prepričan sem, da te vrednote temeljijo na medsebojnem spoštovanju in dobronamernem dialogu in vsi smo pozvali, da to krepimo. Vse pojavne oblike sovraštva in odklonov od teh vrednot pa kategorično zavrnemo.«

Prireditev je zanosno vodila Terezija Potočar Korošec, ki je spomnila tudi na stoletnico rojstva partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha in recitirala dve njegovi pesmi.

Zbrani so bili deležni tudi pozdrava najstarejšega šentjernejskega partizana Stankota Kušljana, ki je v 103. letu starosti, in se še dobro drži, na prireditev pa ni mogel, je povedal Matjaž Zagorc.

Besedilo in foto: L. Markelj

