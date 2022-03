Peterici udeležencev množičnega romskega pretepa zaporne kazni, eni udeleženki pogojna

17.3.2022 | 18:10

Ljubljana/Kočevje - Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v sredo z obsodilnimi sodbami zaključili sojenje šesterici, ki je bila 21. oktobra 2020 sredi Kočevja udeleženi v pretep dveh skupin Romov (podrobnosti tu). Peterici so bile izrečene zaporne kazni, eni obtoženki pa pogojna zaporna kazen, poročajo mediji. Sodba še ni pravnomočna.

Kot je takrat sporočila policije, je do prepira med dvema skupinama prišlo 21. oktobra 2020 dopoldne, ko sta obe skupini čakali v isti vrsti na vstop v banko. Zaradi starih zamer naj bi beseda dala besedo, nato pa je prišlo do fizičnega obračunavanja.

Pri tem je eden od udeležencev z vozilom zapeljal proti pločniku, kjer je potekal pretep. Pri tem je poškodoval enega od udeležencev pretepa in še dve osebi, ki sta bili takrat naključno na pločniku. Nato se je zaletel še v banko, kjer pa je vozilo nazadnje obstalo.

V dogodku je po takratnem poročanju policije sodelovalo devet oseb, od katerih jih je bilo poškodovanih šest.

Po pisanju Dela in Dnevnika je bilo obtoženih sedem oseb. Ena je krivdo priznala na začetku sojenja, petim so bile v sredo izrečene zaporne kazni, eni pa pogojna kazen zapora. Najvišja izrečena kazen je bila eno leto in sedem mesecev zapora. Dva od obsojenih sta po poročanju Dela zaporno kazen že prestala v priporu oz. hišnem priporu.

STA; M. K.