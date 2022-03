18-letnik žalil, ustrahoval, mamo pognal od doma - ne sme se ji več približati

17.3.2022 | 12:30

Nasilje v družini so policisti včeraj popoldne obravnavali v Novem mestu. (simbolna slika; arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 62 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 209 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami, šest nesreč z gmotno škodo in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj hude telesne poškodbe, nasilja v družini, zatajitve, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in požarov.

Mamo pognal od doma



Policisti PP Novo mesto so včeraj popoldanskih urah posredovali zaradi nasilja v družini v Novem mestu. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 18-letni mladenič žalil svojo mamo, jo poniževal in ustrahoval. Žrtev je zaradi strahu pred nasilnim sinom zapustila bivališče. Policisti so žrtev zaščitili in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Ukradel denar in pištolo

V naselju Vinkov Vrh na območju PP Dolenjske Toplice je med 8. in 10.30 neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in pištolo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev storilca.

Pokracal fasado

V Sevnici je v noči na sredo nekdo z barvo poškodoval fasado stanovanjske hiše. Okoliščine policisti še preverjajo.

Požar zanetil mladoletnik

Včeraj nekaj po 9. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o travniškem požaru na območju Muhaberja. Manjši požar so gasilci omejili in pogasili. Policisti sougotovili, da je za požar odgovoren mladoletnik in o njegovem ravnanju obvestili starše. Zaradi kršitev predpisov o varstvu pred požarom v času velike požarne ogroženosti so sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Razglašena je velika požarna ogroženost - pa jo upoštevamo?

Na območju države je razglašena velika požarna ogroženost. Kljub številnim opozorilom in obvestilom o prepovedi kurjenja dnevno pristojni obravnavajo več primerov, ko ljudje požigajo travo, podrast in grmičevje, ogenj pa se zaradi vetra nenadzorovano širi in ogroža okolico.

V času razglašene velike požarne ogroženosti v naravnem okolju je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Poleg pristojnih z Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo nadzor izvajali tudi policisti in dosledno ukrepali zoper vse, ki prepovedi ne bodo upoštevali, napovedujejo na PU Novo mesto.

Fizična oseba se za kršitev kaznuje z globo od 200 do 600 evrov

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila grških registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu, skrite med tovorom, odkrili dva državljana Toga, državljana Gvineje in državljana Slonokoščene obal. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju Brežic so izsledili osem državljanov Afganistana in pri Rigoncah dva državljana Kube.

