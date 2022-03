FOTO: Novomeški kolesarji optimistično v jubilejno 50. sezono

17.3.2022 | 15:00

Novomeški kolesarji z generalno direktorico družbe Adria Mobil Sonjo Gole

Športni direktor kuba Marko Kump

Direktor kluba Bogdan Fink

Predsednica kuba Mojca Novak

Generalna direktorica družbe Adria Mobil Sonja Gole

Novo mesto - Novomeški kolesarski klub Adria Mobil, ki letos praznuje 50-letnico delovanja, je danes v prostorih generalnega sponzorja, družbe Adria Mobil, predstavil kontinentalno ekipo in cilje za letošnjo sezono.

V moštvu od lani ni več Žige Piskuleta, Aljaža Omrzela in Gašperja Katrašnika, ki so zaključili športno pot. Iz mladinske vrste kariero med člani v matičnem klubu nadaljuje Jaka Špoljar, belo-modro-rdeči dres pa bodo nosili tudi 22-letni Nik Čemažar, ki prihaja iz okolice Kranja, 24-letni Mozirčan Tilen Finkšt in 25-letni Madžar Viktor Filutás. Pedala za Adrio Mobil bodo v tej sezoni vrteli še Aljaž Colnar, Aljaž Jarc, Boštjan Murn, David Per, Gal Glivar, Žiga Horvat in Kristjan Hočevar, ki je lani na Dirki po Sloveniji osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja. »Ekipa je mlada s kančkom izkušenosti, kar je po mojem mnenju zelo pomembno, da nekdo z izkušnjami vodi te mlade kolesarje. Imamo dobre hribolazce, dobre sprinterje, pokriti smo na vseh področjih kolesarstva, čakamo samo še rezultate,« pravi športni direktor Marko Kump.

Novomeški kolesarji so pred dnevi na Hrvaškem že odpeljali nekaj tekem. »Začetek sezone sicer ni bil po naših pričakovanjih, a to so bile specifične dirke in prvič smo bili vsi skupaj v tekmovalni karavani, verjamem, da se bomo tudi rezultatsko dvignili na višja mesta. Glavne dirke za nas šele prihajajo, na prvem mestu je to zagotovo dirka Po Sloveniji, na kateri branimo belo majico najboljšega mladega kolesarja, zelo dobri pa smo lahko tudi na spritnerskih etapah in v skupnem seštevku. Seveda pa gremo z zmagovalno miselnostjo tudi na vse ostale dirke, in teh bo v letošnji sezoni znova veliko,« je povedal Kump.

Pred njimi so tri dirke na domačih tleh. V nedeljo bodo nastopili na Veliki nagradi slovenske Istre, v četrtek je na sporedi premierna Velika nagrada Vipavske doline in Goriške, naslednjo nedeljo pa novomeški klub pripravlja Veliko nagrado Adrie Mobila. »Vse tri dirke so po tipu zelo podobne, verjamem, da lahko pokažemo, da smo skozi pripravljalno obdobje dobro delali,« je še dodal.

Direktor kluba Bogdan Fink je ob predstavitvi ekipe povedal: »Nadaljujemo 50 let dolgo tradicijo dolenjskega kolesarskega športa in v čast mi je, da lahko vodim to veliko in uspešno organizacijo, ki bo zagotovo spisala nove uspešne zgodbe. Naša kontinentalna ekipa za letošnjo sezono je številčno večja, hkrati pa bolj izkušena. Vsi v klubu imamo zaupanje v kolesarje in smo prepričani v rezultatsko dobro sezono.«

Predsednica kluba Mojca Novak je ob visokem jubileju povedala: »Kolesarski klub v letošnjem letu obeležuje 50-letnico svojega obstoja in delovanja in v čast mi je, da pod okriljem generalnega sponzorja, družbe Adria Mobil, že skoraj dve desetletji nadaljujemo, razvijamo in soustvarjamo uspešno zgodbo kolesarstva v Sloveniji. V Kolesarskem klubu Adria Mobil smo z željo ustvariti pogoje za celovit razvoj kolesarjev in kolesarskega športa naredili še korak več, saj poleg vzgoje mladih talentov ter dela s profesionalno ekipo že vrsto let z organizacijo kolesarskih tekmovanj skrbimo za to, da imajo mladi kolesarski talenti možnost preizkusiti svoje znanje na domačih tekmovanjih z mednarodno udeležbo in konkurenco. Veseli me, da imamo danes v Sloveniji in Novem mestu vzpostavljen celovit sistem ter kolesarsko infrastrukturo, ki omogoča in spodbuja razvoj kolesarstva na vseh ravneh, od množičnega in rekreativnega do profesionalnega kolesarstva.«

Novomeški klub že vrsto let podpira družba Adria Mobil. Generalna direktorica omenjenega podjetja Sonje Gole je dejala: »Članski ekipi želim uspešen začetek sezone, ki bi kolesarjem prinesla zmagovito kombinacijo vztrajnosti, poguma, trme, ekipnega duha in motiviranosti, da bi z njo skozi celotno sezono posegali po čim višjih uvrstitvah in tako postali zgled mlajšim generacijam kolesarjev in kolesark, ki bodo morda že čez nekaj let – tudi zaradi njih – svojo kariero nadaljevali v članskih modro-rdečih Adriinih dresih. Naj bo jubilejno leto 2022 za novomeški kolesarski klub zmagovito in uspešno, z željo, da bi klub tudi v prihajajočih letih prosperiral, se razvijal in spisal še veliko nepozabnih kolesarskih zgodb tako v lokalnem kot nacionalnem in mednarodnem okolju.«

R. N.

