Pogrešanega na Krašnjem Vrhu so našli

17.3.2022 | 18:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Iskalna akcija pogrešane osebe na Krašnjem Vrhu, ki so jo začeli včeraj proti večeru, prvega dne ni obrodila sadov. Zato pa so bili vsi udeležni bolj uspešni danes - akcija se je spet začela ob pol osmih zjutraj (na območju naselij Krašnji Vrh in Radovica v občini Metlika), koordinirala jo je policija, sodelovali pa so vodniki reševalnih psov ZRPS in SIP KZS Dolenjske regije - in pogrešano osebo so našli. Več regijski obveščevalni center ne poroča.

Požari v naravi

Danes ob 12.24 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, so stanovanjski hiši goreli grmičevje, suha trava in podrast. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov in zaradi iskrenja z vodo preventivno polili streho stanovanjske hiše.

Ob 13.30 so ob Trubarjevi cesti v Šentjerneju goreli grmičevje, suha trava in podrast. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 16.10 so v naselju Lokve, občina Črnomelj, v gozdu gorelo grmičevje, suha trava, podrast in smeti. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 4.33 so gasilci PGD Kočevje in Šalka vas so pogasili dva travniška požara ob kočevskem jezeru v Šalki vasi na površini 300 in 100 kvadratnih metrov.

Potok onesnažen?

Ob 13.56 je občan opazil onesnaženje potoka na Cesti 4. julija v Krškem. Gasilci PGE Krško so opravili pregled potoka. Nevarnosti za okolico ni bilo.

S helikopterjem v UKC

Ob 16.35 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

M. K.