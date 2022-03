Jazzovski blagoslov novega 106 let starega klavirja

18.3.2022 | 08:00

Koncertni klavir znamke Steinway & Sons, novo pridobitev krškega Studia 44, je še pred uradnim otvoritvenim koncertom preizkusil Nejc Škofic. (foto: I. Vidmar)

Krško - Drevi ob dvajseti uri bo v Krškem v tamkajšnjem Studiu 44 koncert, ki ga Big band Krško pripravlja v počastitev svoje nove pridobitve. S pomočjo pokroviteljev in donatorjev so pred kratkim prišli do novega koncertnega klavirja cenjene znamke Steinway & Sons. Klavir, ki sicer ni povsem nov, saj je bil narejen leta 1916, bodo ta večer preizkusili trije izvrstni pianisti - zagrebški klasični pianist Vedran Janjanin, domačin Rok Lopatič s triom in pianist Big banda RTV Slovenija Blaž Jurjevčič, ki se mu bo na odru pridružila jazz vokalistka Nina Strnad.

Želja priti do dobrega koncertnega klavirja je pri članih Big banda Krško tlela že več let, priložnost, da do njega pridejo nekoliko prej, kot so mislili, pa se je ponudila med epidemijo, zaradi katere je moral orkester odpovedati vrsto nastopov, tako da so za stroške gostovanj porabili manj denarja, kot je bilo pričakovano, dober pa je bil tudi odziv donatorjev, tako da jih je tokrat obiskal precej radodaren dedek Mraz.

Omenjeni trije pianisti sicer ne bodo prvi, ki se bodo dotaknili Steinwayevih tipk, saj se je tik pred in po novem letu zvrstilo kar nekaj pianističnih nastopov, zadnji pa je pred dnevi nanj zaigral mladi domžalski jazz pianist Nejc Škofic, ki je tokrat posegel precej daleč v preteklost, v obdobje regtimea in stride piana, v obdobje slogov, neposrednih predhodnikov jazza in pianistov, kot so bili Scott Joplin, Joseph Lamb, James P. Johnson, Fats Waller in drugi. V drugem delu nastopa so se mu na odru pridružili ritem sekcija krškega Big banda, torej kontrabasist Urban Cedilnik in bobnar Jakob Avsenak, pozavnist Janez Hrastovšek s saksofonistoma Alešem Sušo in Lenartom Rožmanom, s katerimi je zaigral še nekaj precej novejše muzike.

Aleš Suša

Studio 44 je edini koncertni prostor v starem Krškem, ki je opremljen s koncertnim klavirjem. »Do sedaj smo tukaj organizirali koncerte jazz in pop glasbe, v prihodnosti pa želimo organizirati koncerte in gostiti tudi klasične glasbenike v različnih zasedbah ter solo klavirske koncerte. Za ta namen naš stari koncertni klavir ni bil dovolj dober. Zato smo se pred tremi leti podali na 'drzno misijo' zbiranja finančnih sredstev za nakup novega koncertnega klavirja. Po treh letih nam je uspelo! S prihranki, namenskimi donacijami in sponzorstvi smo tik pred koncem leta 2021 nabavili koncertni klavir, ki ni čisto nov, vendar je vrhunske kvalitete,« je povedal predsednik in vodja Big banda Krško Aleš Suša.

I. V.

