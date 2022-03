Zagorela drva v kurilnici

18.3.2022 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Minulo noč malo pred eno so na Ratežu, občina Novo mesto, v kurilnici stanovanjske hiše zagorela drva. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež so pogasili goreča drva, odstranili pogorele ostanke iz prostora in prezračili celoten objekt.

V garaži alarm za ogljkov monoksid

Včeraj ob 18.10 se je na Rozmanovi ulici v Novem mestu v garažnih prostorih sprožil alarm za ogljikov monoksid. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili povišano vrednost, zato so prezračili prostore in obvestili pristojne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2 na izvodu LEVO IN VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu POLICIJA, AVTOMEHANIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP SILOS STRAŽA, izvod 3. ZIDANICE ZGORAJ LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ, TP LUTRŠKO SELO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA, izvod 3.GORENJA VAS-POZOR SONČNA ELEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:00 in 10:00 na območju TP Gorenji Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Proti Mokronogu,med 10:00 in 14:00 pa na območju TP Gorenji Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pišece 2, nizkonapetostno omrežje – Smer šola med 9.30 in 12. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki trn 2 in Smečice med 8.45 in 12.20 uro in na območju TP Senovo restavracija, nizkonapetostno omrežje – Ravne, Rudarska cesta med 11.30 in 14. uro.

M. K.