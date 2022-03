Krka na pol poti do četrtfinala

18.3.2022 | 07:30

Foto: MOK Krka

Ostale fotografije: Fužinar

Ravne na Koroškem - Odbojkarji Krke so na prvi tekmi osmine finala 1. DOL za moške na Ravnah premagali Sij Metal Fužinar s 3:1 (-17, 12, 22, 17).

* Dvorana OŠ Prežihov Voranc, gledalcev 120, sodnika: Markelj, Pevc.

* Fužinar Sij Metal Ravne: Golob, Knuplež, Lednik, Fink 10, D. Ranc, Pušnik 3, Mori 8, V. Ranc 9, Makaš 13, Levar, Hribernik, Vučetić, Plesec 12, Kasnik 1.

* Krka: Hafner 1, Ožbalt, Erpič, Čopi 1, Travnik 5, Kožar, Pulko 24, Lavrič 7, Peterlin 19, Hvala, Renko, Koncilja 4.

Novomeščani so na Koroškem prišli na pol poti do četrtfinala državnega prvenstva in obstanka v elitni ligi. Dvoboja na Ravnah sicer niso dobro začeli, izgubili prvi niz, nato pa vendarle dokazali, da so kakovostnejši tekmec. Imeli so sicer nekaj težav z domačim blokom, v katerem je blestel Miha Fink, a so nadomestili predvsem z manjšim številom napak.

Za domače se je tekma optimistično začela. Z dobrimi servisi Finka so povedli s 5:2, izkušeni Vasja Plesec je nato prednost še povišal. Po izidu 14:10 pa so spet servisi Finka poskrbeli za nove tri zaporedne točke, tako da za Dolenjce ni bilo več vrnitve. Zato pa so se vrnili v drugem nizu, ko so domače povsem nadigrali.

Rezultat so nadzirali tudi v tretjem, ko so že vodili z 19:12, v samem zaključku pa so dovolili, da se je tekmec približal na 22:24, toda Toni Travnik je niz vendarle končal. S tem se je nekako tudi končal odpor gostiteljev, ki so bili precej slabši tudi v četrtem nizu.

Izkušeni Zlatko Pulko je bil s 24 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Fran Peterlin je štiri od svojih 19 točk dosegel z začetnim udarcem, pri domačih je Emir Makaš dosegel 13 točk, Fink pa deset, od tega sedem z blokom in dve z asoma.

Mesto v 1.A ligi si lahko Novomeščani zagotovijo že v soboto, 19. marca, ko bo na sporedu druga tekma osmine finala med Krko in Fužinarjem, in sicer ob 20. uri v športni dvorani Marof.

STA; M. K.