Gen-I kljub vojni v Ukrajini in krizi z energenti do poletja ne bo dražil elektrike

18.3.2022 | 08:45

Ljubljana/Krško - Skupina Gen-I je prva dva letošnja meseca zaključila s številkami, ki presegajo poslovni načrt. Ustvarila je 13,37 milijona evrov dobička iz poslovanja in 10,52 milijona evrov čistega dobička, kar je nad načrtovanimi rezultati za prvo letošnje polletje. Skupščina, na kateri bi družbenika skušala imenovati novo poslovodstvo, ni sklicana.

Skupina Gen-I je javnost v obdobju brez delujočega poslovodstva o poslovanju obveščala prek spletnih strani Ljubljanske borze. Včeraj je tako razkrila poslovanje od začetka leta do konca februarja. V podjetju poudarjajo, da čisti dobiček močno presega tudi realizacijo primerljivega obdobja v rekordnem letu 2021.

"A v skupini Gen-I kljub temu pri napovedih ostajamo previdni. Glede na negotovo energetsko prihodnost, ki jo dodatno zaostrujejo nove geopolitične razmere z vojno v Ukrajini, je še preuranjeno ocenjevati, da se lahko trenutni trend odličnega poslovanja z enakim tempom odrazi tudi v prihajajočih mesecih," so navedli.

Ukrajina

Ocenili so tudi potencialne posledice vojne v Ukrajini ter sprejetih sankcij proti Rusiji in Belorusiji na njihovo poslovanje. "Ocenjujemo, da zaradi majhnega obsega poslovanja v tej regiji in posledično nizke izpostavljenosti do nje, otežene okoliščine ne bodo materialno vplivale na naš rezultat poslovanja. Verjamemo, da nadaljnje izvajanje in uresničitev poslovnega načrta nista pod vprašajem," so navedli.

Skupina Gen-I namreč ne posluje na ruskem in beloruskem trgu, je pa prisotna na ukrajinskem s hčerinsko družbo Gen-I Kijev. Na slednji so vse aktivnosti, predvidoma do prekinitve vojnih razmer, zaustavljene, a ukrajinski trg za skupino v povprečju zadnjih let predstavlja manj kot odstotek prihodkov in približno odstotek bruto donosa.

Hkrati so v skupini zaustavili vse prihodnje bilateralne transakcije za nakup energentov z ruskimi partnerji in ta del transakcij preusmerili na energetske borze. "Neto pozicija Gen-I, vezano na nakupe vseh energentov s strani partnerjev v ruskem lastništvu a sedežem v EU ali Veliki Britaniji, za tekoče in prihodnja leta sicer tako zneskovno kot količinsko predstavlja približno desetinko odstotka letnih nakupnih vrednosti in količin vseh energentov skupine Gen-I," so pojasnili.

Priznavajo pa izjemen posredni vpliv vojne v Ukrajini na aktualne tržne razmere in energetske borze, kjer so cene in še posebej njihova volatilnost predvsem v prvem tednu marca močno narasle. "To zahteva hitro prilagajanje delovanja in izredno skrbnost glede aktivnosti trgovanja na veleprodajnih trgih, predvsem upoštevanje povišanih kreditnih in likvidnostnih tveganj," navajajo.

Kljub vztrajanju izjemno visokih cen energentov na mednarodnih trgih Gen-I za svoje gospodinjske odjemalce, kot napovedano, ne bo dražil elektrike vse do poletja in bo naredil vse potrebno za nemoteno dobavo tudi v teh negotovih časih, so še sklenili.

Uprava

Na poizvedovanje STA so ob tem v Gen-I pojasnili, da sklep okrožnega sodišča v Krškem o sodnem imenovanju uprave družbe Gen-I s konca februarja še ni pravnomočen. Družba Gen-I se je sicer odpovedala pritožbi na prejeti sklep, prav tako pa se je pritožbi odpovedal družbenik Gen-EL naložbe. Poslovodstvo bo svoj mandat lahko nastopilo, ko bo sodno imenovanje postalo pravnomočno, pritoži se lahko še družbenik Gen energija.

Skupščina, na kateri bi družbenika ob nedavno sprejetem sklepu o sodnem imenovanju poslovodstva, ki ga je sodišče imenovalo za obdobje največ enega leta, skušala v tej situaciji dodatno s soglasjem imenovati poslovodstvo za poln petletni mandat, pa ni sklicana, so še dodali.

Okrožno sodišče v Krškem je v začasno poslovodstvo družbe Gen-I imenovalo Igorja Koprivnikarja kot predsednika uprave ter Primoža Stropnika, Dejana Paravana in Andreja Šajna kot člane uprave.

STA; M. K.