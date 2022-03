Na meniju tatov klasika - orožje in baker; na bankomatu našel denar in ga nesel policiji

18.3.2022 | 12:00

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 228 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov in nezakonitih prehodov državne meje.

Prijeli tatico in ji zasegli ukradene predmete

Policiste PP Novo mesto so včeraj okoli 8.30 poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi neznanka ukradla več izelkov in pobegnila s kraja. Na podlagi opisa vozila so 26-letno osumljenko izsledili in prijeli na območju Brezja. Zasegli so ji ukradeno blago inga vrnili osebju prodajalne. Ovadili jo bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

Na dvorišču stanovanjske hiše v Velikem Gabru je v noči na četrtek neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel lovsko puško z daljnogledom ter dve ročni svetilki. Lastnika je oškodoval za okoli 3100 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V kraju Trščina na območju PP Sevnica je med 15. 3. in 17. 3. nekdo s streh dveh počitniških hiš potrgal okoli 20 metrov bakrenih žlebov in cevi. Škode je za okoli 900 evrov.

Iz odklenjenega gospodarskega objekta na območju Slogonskega (PP Brežice) je v noči na četrtek nekdo izmaknil motorno žago, kotno brusilko in laserski merilnik. Lastnika je oškodoval za okoli 1200 evrov.

Pošteni najditelj

Policiste PP Metlika je dopoldne občanka obvestila, da je na bankomatu v Metliki opravila dvig denarja in ga pozabila vzeti iz reže. Ko se je kasneje vrnila denarja ni bilo več. Kaj kmalu je na policijsko postajo poklical občan in povedal, da je na bankomatu našel denar. Pošteni najditelj je denar predal občanki.

Migranti

Policisti so na območju Rigonc prijeli državljana Kosova.

M. K.