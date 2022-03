Zevnik s predstavniki verskih skupnosti

18.3.2022 | 10:50

Foto: Občina Metlika

Metlika - Župan Darko Zevnik je skupaj s podžupanjo Martino Legan Janžekovič na tradicionalnem letnem srečanju včeraj sprejel predstavnike verskih skupnosti v občini Metlika. Srečanja so se udeležili Primož Bertalanič in Jakob Piletič iz Župnije Metlika in Peter Miroslavič iz Župnije Podzemelj.

Goste je seznanil s projekti, ki so v pripravi, in tistimi, ki se še bodo izvajali v letošnjem letu. V pogovoru so se dotaknili različnih tematik, razprava je tekla tudi o obnovi sakralnih spomenikov.

Predstavnikom verskih skupnosti se je župan, kot sporočajo z občine, zahvalil za dosedanje dobro sodelovanje z željo, da ga nadaljujejo tudi v prihodnje.

M. K.