Gregorjev sejem se vrača - čez teden dni pred Supernovo

18.3.2022 | 13:40

Anton Strah, Stanko Tomšič in Anton Prus na današnji novinarski konferenci (vse fotografije: Lapego)

Trebnje - Čez teden dni se v Novo mesto po dveh letih premora vrača tradicionalni Gregorjev sejem, na peščeno ploščad pred Supernovo. Letos ga prvič organizira združena Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, in sicer pod sloganom Skupaj za samooskrbo. Več kot 150 različnih društev in razstavljavcev se bo predstavljalo na več kot 20.000 kvadratnih metrih razstavne površine.

»V združeni zadrugi želimo ohraniti Gregorjev sejem v podobni obliki, kot je bil v preteklosti, in ga morda še bolj približati širšemu krogu obiskovalcev. Z letošnjim sloganom želimo izpostaviti pomen sodelovanja, ki je ključno tudi za samooskrbo z domačo, kakovostno, lokalno pridelano hrano. V zadnjem času pogosto uporabljena besedna zveza “kratke proizvodne verige” nakazuje, da moramo vsi deležniki pri zagotavljanju lokalno pridelane hrane delovati povezano, hkrati pa mora vsak odgovorno opraviti svoje delo,« pravi direktor KZ Trebnje-Krka Stanko Tomšič in dodaja: »Predvsem si želimo, da bi Gregorjev sejem obiskalo čim več obiskovalcev, ki bi se na njem dobro počutili. Zato smo poleg številnih razstavljalcev in bogate sejemske ponudbe s področja kmetijstva, vrtnarstva, domače in drugih obrti pripravili tudi raznolik spremljevalni program.«

Največji pomladni kmetijski sejem, ki bo letos med 25. in 27. marcem, je pomemben akter pri prenosu znanja, inovacij v kmetijstvu in promociji slovenskih pridelovalcev, so prepričani v zadrugi. Na sejmu bodo obiskovalci našli kmetijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za dom in vrt, tekstil, bižuterijo, pa tudi lokalno pridelano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja, medene, mlečne in rokodelske izdelke. Na odru prireditvenega šotora bodo med drugim nastopili ansambla Azalea in Nemir, Etno banda Poseben gušt, Dejan Vunjak in Manca Špik ter Belokranjka Tina Pezdirec. Posebej bo poskrbljeno za otroke, vsi obiskovalci pa bodo z nakupom vstopnice lahko sodelovali v nagradnem žrebanju. Glavna nagrada bo traktorska kosilnica VT 980.

Na dopoldanski novinarski konferenci so sicer predstavili tudi poslovanje KZ Trebnje-Krka v minulem letu. Podrobneje o tem pa v prihodnjih dneh.

