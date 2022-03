Straža bo dobila PZA, nadzorni odbor okrcal Občino

Straški občinski svet

Straža - Straški svetniki so se na včerajšnji seji seznanili s kar nekaj zanimivimi zadevami, ki se tičejo njihove občine. Načelnik Policijske postaje Dolenjske Toplice Tomaž Agnič je podal poročilo o stanju varnosti in Stražo označil za varno občino, Zoran Gajski iz podjetja Acer je predstavil projekt ureditve postajališča za avtodome, ki so ga umestili ob vinogradniški dom, predsednica Nadzornega odbora (NO) Anita Avbar Salopek ugotovitve opravljenih nadzorov v lanskem letu, doc. dr. Tomaž Slak iz Fakultete za arhitekturo pa zanimive in tudi drzne ideje študentov višjih letnikov glede ureditve središča Straže, ki so nastale v okviru arhitekturno-urbanistične delavnice.

»Ne gre za izdelek, ki bi lahko takoj aplicirali v naše okolje, gre za izdelek, ki nam odpira razmišljanje, kako bi lahko Straža izgledala. Nekatere stvari se bodo lahko dale morda aplicirali v roku dveh, treh let, nekatere pa so dolgoročne. Vzporedno mi pripravljamo tudi strategijo razvoja občine Straža, v katero bomo umestili nekatere rešitve in morda tudi kakšno sliko,« je po seji o predstavljeni viziji razvoja določenih območjih občinskega središča, ki je bila deležna pohval tudi s strani občinskih svetnikov, ocenil župan Dušan Krštic.

Kot je povedala predsednica NO je lani odbor opravil štiri nadzore, in sicer glede izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah covid-19, urejanja biotopov v Zalogu, uporabe prostorov v Zdravstvenem domu Straža ter zaposlovanja na občinski upravi v minulih dveh letih in razpisov za delovno mesto direktorja občinske uprave.

Anita Avbar Salopek, predsednica Nadzornega odbora

Kot je opozorila v zvezi s prostori v zdravstvenem domu, je novomeški zdravstveni dom na podlagi prenosa koncesije s strani Občine Straža začel v letu 2019 opravljati zobozdravstveno dejavnost, vendar še do danes ni občina urejeno pogodbeno razmerje, tako da ZD Novo mesto ne plačuje ne uporabe prostorov ne obratovalnih stroškov. Zato je NO ugotovil, da gre za negospodarno ravnanje občine. Župan Dušan Krštic je v odzivnem poročilu pojasnil, da se že od leta 2019 trudijo, da bi z novomeškim zdravstvenim domom podpisali pogodbo o najemu prostora za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti, glede na dogovore pa pričakujejo, da jo bodo podpisali letos. »Ta terjatev obstaja in sem prepričan, da bo v kratkem tudi poravnana. Nikakor pa ne govorimo o oprostitvi plačila najema prostora Zdravstvenemu domu, oni so naši dolžniki,« je dodal po seji.

Kar nekaj besed je Anita Avbar Salopek namenila razpisom za direktorja občinske uprave. Če povzamemo na kratko, imajo na občini Straža od 3. januarja leta 2020 v.d. direktorico občinske uprave, ki je, kot je dejala, bila že petič imenovana za to delovno mesto, čeprav za to ni zakonske podlage, v tem času pa so bili izvedeni tudi trije neuspešni razpisi.

Župan je razložil, da se na prvi razpis ni prijavil nihče, na drugega le en kandidat, za katerega je komisija menila, da ni primeren, na tretjem pa trije kandidati, »za katere sem menil, da niso primerni in sem sam razveljavil postopek.« Občina je 7. januarja letos sicer objavila že četrti razpis, nanj so se znova prijavili trije kandidati, odločitev o izbiri pa naj bi bila, kot je dodal, izdana v naslednjem tednu.

Občinska priznanja

Na slavnostni seji občinskega sveta 22. aprila bodo podelili tudi dve občinski priznanji, in sicer Stanislavu Zupančiču priznanje Alojzija Pirca in priznanje Franca Červana Damjanu Jermanu.

