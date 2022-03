Z gasilci, reševalci in policisti do obolelega

18.3.2022 | 18:30

Dopoldne ob 9.57 so v Ulici Mirana Jarca v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj dostop do obolele osebe. Na kraju so bili prisotni policisti.

Požari v naravi

Ob 12.38 so na Mali Gori, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje in PGD Stara Cerkev posredovali, kjer je gorel del travnika in grmičevja na površini okoli 5000 kvadratnih metrov.

Ob 13.05 sta v bližini naselja Prevole, občina Žužemberk, goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli dveh hektarjev so pogasili gasilci PGD Hinje in Žužemberk.

Ob 14.49 sta na Čatežu ob Savi, občina Brežice, ob nasipu reke Save, goreli suha trava in grmičevje. Požar na površimi okoli tristo kvadratnih metrih so pogasili gasilci PGD Cerina in PGD Sobenja vas.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi zaznane prisotnosti Escherichia coli, koliformnih bakterij in skupnega števila mikroorganizmov potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

M. K.