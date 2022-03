Krka spet tekla navzgor - v tednu dni pridobila skoraj 16%

18.3.2022 | 19:40

Ljubljana/Novo mesto - Na Ljubljanski borzi je med vlagatelji ta teden vladalo pozitivno razpoloženje. Osrednji indeks SBI TOP je pridobil skoraj devet odstotkov in se oblikoval pri 1179 točkah. Borzni posredniki so sklenili za 14,15 milijona evrov poslov.

Najbolj prometne so bile delnice Krke. Vlagatelji so z njimi sklenili za polovico vseh opravljenih poslov oz. za okoli 7,15 milijona evrov. Najbolj je poskočila tudi vrednost te delnice. Delnica Krke se je namreč ta teden podražila za 15,7 odstotka in se ob zaključku današnjega trgovanja povzpela na 94,40 evra.

V Krki so ta teden objavili, da za zdaj še ne znajo zanesljivo oceniti vpliva trenutnih razmer v Rusiji in Ukrajini na poslovanje v letu 2022, a so zagotovili, da imajo močno kapitalsko strukturo, da ustvarjajo robusten denarni tok iz poslovanja in da so brez finančnega dolga. Zato uspešno poslovanje na daljši rok ni ogroženo, so ocenili.

M. K.