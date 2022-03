Na cesti gorela bala sena

19.3.2022 | 08:35

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.10 se je na Rozmanovi ulici v Novem mestu v garažnih prostorih sprožil alarm za ogljikov monoksid - kot že nekajkrat v teh dneh. Gasilci GRC Novo mesto so na opravili meritve in ugotovili povišano vrednost, zato so prostore prezračili in obvestili pristojne.

Požari v naravi

Ob 20.56 je pri naselju Draga pri Sinjem vrhu, občina Črnomelj, na cesti gorela bala sena. Gasilci PGD Sinji vrh so požar pogasili, odstranili ostanke sena in očistili cestišče.

Ob 22.43 sta pri naselju Lokve, občina Črnomelj, v gozdu goreli podrast in suha trava. Gasilci PGD Črnomelj so požar na površini okoli 30 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 18.28 je v bližini naselja Gorenja vas pri Leskovcu, občina Krško, gorelo v gozdu. Gasilci PGE Krško in PGD Velika vas so požar podrasti v gozdu na površini okoli 0,3 hektara pogasili in požarišče dodatno zalili z vodo.

M. K.