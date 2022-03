V Kostelu v nedeljo znova ne bo nadomestnih volitev občinskega svetnika

19.3.2022 | 09:30

Na začetku je bil županov program zanj sprejemljiv. »Pričakoval sem, da se bo kaj pri nas obrnilo. Pa se ni,« je Darko Malnar razočaran nad dejanji sedanje občinske oblasti. (foto: arhiv; M. G.)

Župan Ivan Črnkovič vse očitke o domvnevnih nepravilnostih občinske oblasti zavrača. (foto: arhiv; M. L.-S.)

Kostel - V občini Kostel bi morale v nedeljo potekati nadomestne volitve občinskega svetnika, a je občinska volilna komisija postopek znova ustavila, saj ni prejela nobene kandidature. Tako bo morala razpisati nov postopek volitev. Prvič so sicer volitve spodletele že oktobra lani.

Nadomestne volitve novega občinskega svetnika so potrebne, ker je pred časom odstopil občinski svetnik Darko Malnar.

Za Dolenjski list je kot razlog za odstop navedel nestrinjanje s politiko trenutne občinske oblasti, njenim kadrovanjem, razprodajanjem občinskih nepremičnin ter domnevnim kršenjem poslovnika in statuta občine. Župan Ivan Črnkovič in občinski svetniki, izvoljeni na isti listi, so kot odgovor v skupni izjavi očitke zanikali in zagotovili, da delujejo zakonito, pregledno, vestno in skrbno.

Malnar je bil edini od sedmih članov občinskega sveta, ki na volitvah v občinski svet ni bil izvoljen na listi Miran Briški in skupina volivcev, za katero je kandidiral tudi župan Črnkovič.

Volitve novega občinskega svetnika bi morale potekati že oktobra lani, a so bile preklicane, saj občinska volilna komisija tudi takrat ni prejela nobene kandidature. Volilno pravico v občini ima sicer 569 volivcev.

M. K.