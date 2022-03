FOTO: Novozgrajeni otroški vrtec v Dobovi napolnili otroci

19.3.2022 | 10:50

Vse fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Brežice

Dobova - V Dobovi se je že v sredo, dan pred četrtkovim popoldanskim uradnim odprtjem, v novozgrajeni otroški vrtec Najdihojca pri Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča vselilo 82 otrok, ki so med njegovo gradnjo gostovali v šolskih prostorih. Pogodbena vrednost gradnje vrtca je znašala 1,6 milijona evrov, oprema je stala dodatnih nekaj manj kot 160.000 evrov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pri naložbi sodelovalo z nekaj manj kot 830.000 evri. Skoraj 250.000 evrov bo zanjo prispeval Eko sklad, razliko bo pokrila občina.

Ravnateljica mag. Tamara Ogorevc se je ob odprtju zahvalila vsem sodelavcem za pomoč pri selitvi v novi vrtec in izvedbi prireditve. S starši, otroci in zaposlenimi je delila veselje ob odprtju vrtca, saj ta v prvi vrsti rešuje prostorsko stisko, omogoča boljše pogoje za bivanje otrok in delo strokovnih delavk. Posebno dobrodošlo pridobitev predstavlja veliko urjenih zunanjih površin za igro in gibanje na svežem zraku, je še poudarila ravnateljica.

Dolgoletna ravnateljica OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič, ki je v tem letu z upokojitvijo zaključila uspešno vodenje šole in vrtca, je ob odprtju vrtca dejala, da jo dogodek navdaja z veseljem, saj je bil nov vrtec težko pričakovan. Dodala je, da si vsi otroci na svetu zaslužijo, da imajo tako lepe prostore in pogoje kot so ti v Dobovi.

Ob tej priložnosti se ji je župan Ivan Molan s podelitvijo plakete Občine Brežice zahvalil za uspešno vodenje vrtca in šole ter za izjemen prispevek na področju predšolske vzgoje in izobraževanja v brežiški občini. Novi ravnateljici mag. Tamari Ogorevc pa je s šopkom zaželel nadaljevanje uspešnega vodenja vrtca in šole. V imenu Občine je župan vrtcu podaril kar nekaj škatel z igračami, ki so primerne za uporabo na zunanjih igralnih površinah.

V novem nizkoenergetsko zasnovanem petoddelčnem vrtcu so tri pritlične igralnice, ena za starostno skupino od enega do treh let, ena za kombinirani oddelek in ena za starostno skupino od treh do šestih let. V nadstropju sta dodatni igralnici za drugo starostno skupino.

Osrednji igralni prostor, ki je namenjen tudi športnim dejavnostim, so umestili med glavna vhoda. Prostore so usmerili tako, da so v prehodnem in zimskem obdobju čim bolj izpostavljeni soncu, vse igralnice in osrednji igralni prostor pa se odpirajo proti jugu. Namestili so tudi ustrezna zunanja senčila.

Naložba je obsegala rušitev stare vrtčevske zgradbe in novogradnjo ter izgradnjo opornega zidu in stopnišča do spodnjih igrišč ter parkirnih prostorov. Omenjeno stopnišče sicer prek prehoda med športno dvorano in vrtcem omogoča neposreden dostop do te.

