Flavtiska Pija Hočevar odprla svoj glasbeni studio v Švici

19.3.2022 | 12:00

Pija Hočevar (foto: osebni arhiv)

Pijina ljubezen je flavta. (foto: osebni arhiv)

Pija na enem od nastopov – k sreči jih bo sedaj več. (foto: osebni arhiv)

Šentjernej, Švica - Triintridesetletna Pija Hočevar, doma iz Šentjerneja, kot profesionalna glasbenica korak za korakom uresničuje svoje poslanstvo. Akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte že nekaj časa deluje v Švici, kjer je lani odprla svoj glasbeni studio, v katerem poučuje otroke in odrasle s celega sveta. A ni pozabila na svojo domovino in tako bo letos v dolenjski prestolnici prvič organizirala poletno šolo flavte FluteOn Camp.

Kot pravi, je v preteklosti že vodila seminarje v Ljubljani, letos, konec avgusta, pa še z dvema uveljavljenima glasbenicama, prof. glasbe Saro Smrekar in prof. klavirja Nadjo Rus, v Novem mestu organizira izobraževalni program za začetnike, učence in dijake nižjih in srednjih glasbenih šol ter tudi amaterje pihalnih orkestrov.

Avgusta izobraževanje v Novem mestu

»Ta jim bo omogočil celostno izobraževanje in kvalitetno nadgradnjo že obstoječega znanja. Poleg individualnega dela bo poletna šola omogočila delo v skupinah in nadgradnjo posebnih znanj preko različnih praktičnih in uporabnih delavnic – preventiva poškodb, dihanje, glasbena teorija. Tako bo celotna izkušnja veliko bolj doživeta in nagrajena z napredki na mnogih področjih, kot tudi z novimi prijateljstvi,« pravi Pija Hočevar, ki bo svojo poletno šolo zaokrožila s koncertom 27. avgusta v stolni cerkvi na Kapitlju in 28. avgusta s koncertom udeležencev na Konservatoriju za glasbo Jurija Slatkonje. Prijave na poletno šolo že sprejemajo.

Več o Piji Hočevar ki si pogumno utira pot profesionalne glasbenice, o njeni izobraževalni poti, pa vlogi profesorice, o delu in življenju v Švici, kjer zaenkrat ostaja, a to ne pomeni, da je na Slovenijo, Dolenjsko in Šentjernej pozabila, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj