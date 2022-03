Število okužb s covidom-19 še naprej narašča

19.3.2022 | 14:00

Profimedia

V petek so v Sloveniji potrdili 3162 okužb z novim koronavirusom. Podatkov o opravljenih PCR in hitrih antigenskih testih Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) danes ni objavil. Število aktivnih primerov okužb pa je po oceni NIJZ doseglo 32.397, kar je 1316 več kot dan prej.

V primerjavi z minulim petkom je bilo ta petek število potrjenih okužb večje za 905. Sicer pa so v tem tednu beležili nekoliko višje številke dnevno potrjenih okužb kot teden prej, največ so jih potrdili v ponedeljek, in sicer 4202.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2618, kar je 126 več kot dan prej. Za 63 pa se je zvišalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, ki zdaj znaša 1529.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.398 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.219.712.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 283 (včeraj 278) covidnih bolnikov, od katerih jih je 61 (včeraj 62) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). Šest bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 28 covidnih bolnikov, tako kot včeraj, 18 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo 4 covidne bolnike, včeraj 8, eden je z vodilno diagnozo covida.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 37, Kočevje in Ribnica 22, Šentjernej 21, Trebnje 20, Črnomelj 17, Metlika 12, Šmarješke Toplice in Straža 9, Mirna Peč 7, Mokronog Trebelno 6, Semič 4, Mirna, Sodražica, Šentrupert in Dolenjske Toplice 3

Posavje - Krško 37, Brežice 34, Sevnica 25, Radeče 5, Kostanjevica na Krki 5

M. K.